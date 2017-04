For Honor: Mit "Rage Quits" zum Top-Spieler werden

Normalerweise gilt in Multiplayer-Spielen: Wer ganz nach oben will, muss viel spielen und vor allem talentiert sein. In For Honor gibt es noch einen weiteren Weg, wie das Beispiel von CosmicSwordsman zeigt.

Auf der Xbox One ist er einer der besten Spieler, der laut der Webseite For Honor Tracker vorrangig die Orochi-Klasse spielt. Er hat 5.384 Spieler getötet und ist nur viermal gestorben - eine beeindruckende Statistik. So gut, dass sie nicht auf fairem Wege entstanden sein kann. Laut einem Bericht von Kotaku verlässt CosmicSwordsman, sobald er stirbt, das laufende Match. Dadurch bleibt seine Statistik nahezu lupenrein.

(Quelle: Youtube, boardcraz706)

Eine Bestrafung in Form von temporären Matchmaking-Sperren für seine unfairen Methoden gibt es bislang nicht. Stattdessen kann CosmicSwordsman weitermachen und Niederlagen ausweichen, indem er das jeweilige Match kurzerhand für sich beendet. Von wegen ehrenhaft.

In den offiziellen Spielforen und auf Reddit ist der Name mittlerweile negativ behaftet und steht hin und wieder sinnbildlich für die Probleme von For Honor. Ein kreativer Nutzer hat sich derweil den Spaß erlaubt und die Statistik von CosmicSwordsman kurzerhand angepasst:

(Quelle: Reddit)

Wie lange CosmicSwordsman noch sein Unwesen treibt, bleibt abzuwarten. Immerhin haben die Verantwortlichen von Ubisoft schon zuvor gezeigt, dass sie nicht zögern, unfaire Spieler zu sperren. Manchmal hilft aber auch nur ein Boykott seitens der Spieler, um einen Publisher zum Einlenken zu bewegen.

Ob Ritter, Samurai oder Wikinger: In For Honor dreht sich alles um mittelalterliche Nahkämpfer. Im Mittelpunkt steht auch die eigene Ehre, die aber manchen Spielern offenbar recht egal ist.