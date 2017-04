Dank Mod: New Vegas wird in Fallout 4 nachgebaut

Fallout - New Vegas wird in diesem Jahr schon sieben Jahre alt. Vergessen ist das Rollenspiel von Obsidian Entertainment aber keineswegs, sondern wird jetzt sogar in die Welt des Nachfolger Fallout 4 gebracht.

Der Modder Sir Bumfrey Diggles hat es sich zur Aufgabe gemacht, New Vegas und die Umgebung in das aktuelle Technikkorsett von Fallout 4 zu übertragen. Noch befindet sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase, aber die ersten Fortschritte können sich auf jeden Fall sehen lassen.

(Quelle: Youtube, Noneof yourgoddamnnedbusiness)

In einem Beitrag auf Reddit schreibt Sir Bumfrey Diggles, dass er für die Modifikation sämtliche Gebäude aus New Vegas neu erstellen muss und nicht einfach übertragen kann. Ein Hoffnungsschimmer liegt immerhin darin, dass viele Häuser lediglich Kopien von anderen sind, wodurch er mit jedem neuen Gebäude schneller in der Entwicklung voranschreitet.

Die F4NV-Modifikation soll jedoch nicht als volständiges Fan-Remake von Fallout - New Vegas mitsamt Aufträgen und Nicht-Spieler-Charakteren verstanden werden. Stattdessen geht es dem Modder darum, die Welt des Entwicklers Obsidian anderen Moddern in Zukunft als Spielwiese für neue Geschichten zur Verfügung zu stellen. Ein paar Quests aus dem Original von 2010 soll es jedoch trotzdem geben, wenn auch nur "aus Spaß".

Ganz so ambitioniert wie das Fan-Projekt Skywind für The Elder Scrolls 5 - Skyrim ist F4NV damit zwar nicht, aber trotzdem allemal beeindruckend. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, will Sir Bumfrey Diggles die Spielwelt kostenlos zum Download bereitstellen. Bis dahin wird aber definitiv noch etwas Zeit vergehen.

Mit Fallout 4 hat Bethesda die Welt von New Vegas hinter sich gelassen und das Endzeit-Szenario nach Boston verlegt. Dort sieht es jedoch in der Zukunft auch nicht viel angenehmer aus: Überall gibt es Monster und Misstrauen.