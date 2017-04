Ist euer Leben gerade zu rosig? Dann benötigt ihr ein bisschen Horror, Schmerz, Gewalt und Gekreische. Das alles bekommt ihr in Outlast 2. Die Frage ist nur: Wollt ihr euch das wirklich antun?

Diese etwas rhetorische Frage zielt hier nicht einmal auf den Horror an sich, sondern auf dessen Qualität. Doch dazu später mehr. Sollte euch der Name Outlast gänzlich unbekannt sein: 2013 wurde der erste Teil veröffentlicht. Entwickelt wurde er, wie auch der zweite Teil, der sinnigerweise auf den simplen Namen Outlast 2 hört, vom Indie-Studio Red Barrels.

Das Spiel löste eine kleine Renaissance der Horrorspiele aus, auch bei großen Publishern. Mit Resident Evil 7 etwa besinnt sich Capcom plötzlich auf die Wurzeln und lässt sich deutlich von Outlast inspirieren. Der Entwickler Red Barrels könnte also recht selbstbewusst auftreten. Er könnte an der Mechanik von Outlast schrauben, an den Ecken und Kanten feilen, um mit Outlast 2 auf PS4, Xbox One und PC das bessere, das gereiftere Outlast zu präsentieren.

Ist dies Red Barrels gelungen?

... und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht

Oulast 2 beginnt mit einem Hubschrauberabsturz. Ein Spielbeginn, den ihr gefühlt in 90 Prozent aller anderen Horror- und Action-Spiele oder -Filme gesehen habt. Zum Glück behaltet ihr nach dem Absturz euer Gedächtnis, sonst wäre die Klischeetüte schon ganz zu Anfang voll.

Verheißungsvoll: Erlösung und Heilung vespricht dieses Sakrale Ambiente erstmal nicht.

Als Ehe- und Kameramann wolltet ihr eure Frau begleiten, die versucht einen geheimnisvollen Mord aufzuklären. Der Absturz macht diese Unternehmung eindeutig komplizierter.

Die Frau ist weg und der Pilot hängt gehäutet in aller Muskel- und Fleischpracht an einem Pfahl. Durch den Unfall kann das freilich nicht passiert sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aus der Ego-Perspektive steuert ihr den Protagonisten und sucht eure Angetraute. Alles wirkt grafisch zwar detailliert und hochaufgelöst, aber wie eine Kulisse. Meistens ist eure Kamera mit Nachtsichtfunktion die einzige Möglichkeit, im Dunkeln etwas zu sehen.

Dabei frisst das Ding Batterien in einer Geschwindigkeit, dass Umweltschützer beginnen Transparente zu spannen und eine Protestbewegung ins Leben zu rufen. Zum Glück liegen an strategischen Punkten verteilt volle Batterien herum. In tiefste Dunkelheit eingehüllt stapft ihr durch ein heruntergekommenes Dorf.

Nachts in einem Maisfeld. Dieses Szenario funktioniert immer wieder.

Alles leer. Einmal erhascht ihr kurz einen Blick auf einen stammelnden Bewohner, der aber schnell enthuscht. Die nächste Person, die ihr trefft, haut euch eine Spitzhacke in Bauch, Lunge und Kopf, dass es nur so schmatzt. Angekündigt wird sie schon fünf Minuten davor durch Gestammel und eine beständig anschwellende kakophonische Klangkulisse. Erstaunlich ist, dass diese Frau euch im Dunkeln sehen kann.

Hier kommt die Spielmechanik zum Tragen: Wenn ihr auf Gegner trefft, bleibt euch die Wahl, ob ihr rennt, euch versteckt oder euch abschlachten lasst.

Die Geschichte, die dabei durch Zwischensequenzen und herumliegende Zettel erzählt wird, weckt zwar Interesse, ist aber nicht der ganz große Wurf. Der religiöse Rahmen funktioniert dabei erwartbar gut, obwohl die Idee nicht besonders frisch ist.

Wie schon im ersten Teil entsteht der Horror in Outlast 2 teils durch sogenannte Jump-Scares und zum anderen durch deutliche Gewaltdarstellungen. Dabei fühlen sich diese Elemente in Teil 2 noch mehr wie ein Schlag mit dem Zaunpfahl ins Gesicht an. In Outlast 2 erlebt ihr Horror nicht durch Fantasie oder Subtilität. Red Barrels serviert die Angst nackt und schön angerichtet auf dem Präsentierteller – dafür ohne Seele.

Meinung von Daniel Kirschey