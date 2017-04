Alt und doch irgendwie neu. Was kann die Neuauflage von Wonder Boy - The Dragon's Trap wirklich? Hat Lizard Cube das Spiel getreu umgesetzt oder nur verschlimmbessert?

Wer hätte gedacht, dass 2017 wirklich nochmal jemand auf die Idee kommt, Wonder Boy 3 - The Dragon's Trap aufzupolieren und es an ein neues, junges Publikum zu verkaufen? Schließlich ist das Spiel vom Sega Master System und nicht von einer der Nintendo-Konsolen.

Wenn es um alte Klassiker von Sega-Konsolen geht, flaut die Retro-Welle nämlich etwas ab. Umso schöner, dass ein paar der besten Spiele über Xbox Live, PSN oder den Nintendos E-Shop doch noch erhältlich sind.

Wonder Boy - The Dragon's Trap ist jedoch keine einfache Emulation, sondern ein echtes Remaster. Der französische Entwickler hat zusammen mit dem Publisher DotEmu dem Spiel aus dem Jahre 1989 eine neue Grafikoberfläche und einige kleine Komfortfunktionen spendiert, so wie es sich für eine Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch auch gehört.

Das Gute: Lizardcube orientiert sich dabei wohl an den Neuauflagen der alten LucasArts Adventures, statt ein ganz neues Spiel zu programmieren. Doch funktioniert die Spielmechanik eines so alten Spiels auch heute noch, oder ist Wonder Boy schlichtweg schlecht gealtert?

Schnell und schön

Wer diesen doch zeitlosen Klassiker noch nie gespielt hat: Es handelt sich bei Wonder Boy um einen Platformer. Wenn man das Spiel vergleichen würde, dann fallen einem am ehesten andere Klassiker wie Metroid oder Zelda 2 - The Adventure of Link ein.

Als Lizardman speit ihr Feuer.

Wonder Boy - Dragon's Trap fängt genau da an, wo der Vorgänger Wonder Boy in Monsterland aufhört: bei einem Endboss. Doch diesmal passiert nach dessen Ableben etwas anderes als ein Happy End und das Hochscrollen des Abschnitts. Der grünhaarige Junge, eure Spielfigur, wird in einen kleinen Drachen verwandelt.

Übrigens: Ganz neu ist, dass ihr statt diesen Jungen auch ein Mädchen auswählen könnt; das gab es 1989 noch nicht. Als sogenannter Lizardman geht's dann ab in eine Stadt und von dort aus beginnt euer Weg. Ihr sollt das Salamander-Kreuz finden, dass den Fluch aufhebt und euch wieder in einen Menschen zurückverwandelt.

Der Clou an der Sache ist Folgendes: Jeder weitere Boss verflucht euch nach dem eigenen Ableben wiederum und ihr verwandelt euch in andere Tiermenschen. Mal seid ihr eine kleine Maus, mal ein Löwe, ein Piranha oder ein Vogel. Alle diese Tiermenschen haben eigene Fähigkeiten.

Diese Fähigkeiten ermöglichen euch, neue Wege durch die sonst fast offene Welt zu gehen. Deshalb auch der Vergleich mit Metroid. Zusätzlich kauft ihr euch mit dem Gold, das ihr von geplätteten Feinden erhaltet, neue Rüstung und Waffen. Rollenspiel-Elemente hat das Spiel also auch.

Lionman kan mit dem Schwert bis zu den Füßen hauen.

Die Neuauflage sieht dabei richtig gut aus. Der Stil passt schön zum eigentlichen Spiel. Wer dennoch die alte Version zocken will, kann auch dies tun. Wie beispielsweise in der Special Edition von Monkey Island ändert ihr mit einem Knopfdruck die Grafik in die 8-Bit-Fassung. Besonders gelungen ist überdies der Soundtrack. Die alten Melodien behält der Entwickler bei, zaubert daraus aber mit echten Instrumenten neue Interpretation. Auch hier könnt ihr auf die originale Version umstellen, ebenso auch die Sound-Effekte.

Wer will, kann sogar noch Scanline und andere optische Effekte dazuschalten, so dass ein richtiges Retro-Feeling aufkommt. Wie ihr seht, hat hier Lizardcube alles richtig gemacht. Das einzige, was ihr vermissen könntet, sind Speicherstände. Die gibt es nicht. Hier hält sich der Entwickler an die originale Fassung. Wer einen Spielstand laden will, muss etwas umständlich ein neues Spiel beginnen und ein Passwort eingeben. Oder ihr verlasst euch auf die auotmatische Speicherung.

Zum Abschluss einen kleinen Tipp. Wenn ihr den Klassiker noch auf dem Sega Master System gezockt habt, solltet ihr an eine Sache denken: Das Spiel läuft nun schneller. Denn natürlich bekommt ihr die "60 Hertz"-Fassung statt der etwas langsameren PAL-Version. Das kann am Anfang für etwas Irritation sorgen. Aber man gewöhnt sich daran recht schnell.

Meinung von Daniel Kirschey