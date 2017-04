Super Smash Bros.: Turnier endet mit roten Zahlen und übellaunigen Veranstaltern

Das ging gründlich in die Hose. Ein Veranstalter richtete vor wenigen Tagen ein Turnier rund um Super Smash Bros. aus. Doch die Rechnung ging nicht auf und dem Veranstalter entsteht ein Verlust von nahezu 20.000 Dollar, also gut 18.400 Euro.

CEO Gaming hatte im sonnigen Florida zu einem Turnier geladen. Alles ist organisiert gewesen. Ein großer Saal für viele Gäste, Sicherheitskräfte, Hotelzimmer, hochkarätiger Moderator und einen authentischen Baum aus der Kirby-Reihe, wie auch der Chef von CEO Gaming stolz auf Twitter zeigt.

A partial list of all the materials @ReverendSpider used to make the #CEODreamland Whispy Tree. We'll talk in detail about the process soon. pic.twitter.com/7Ap5vsyiWf