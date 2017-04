7 Dinge, die nur echte PC-Freaks machen

Ihr habt einen Spiele-Rechner für unter 1.000 Euro zuhause stehen? Oder spielt gar an einer Konsole? Menschen, die die folgenden Sachen machen, würden über euch müde lachen.

Gerade im Bereich der PC-Spieler gibt es unterschiedliche Typen Mensch: Die einen kaufen sich fertige Rechner, um die besten Spiele für PC auf ordentlicher Auflösung zu zocken. Wieder andere haben Freude daran, sich ihren PC aus Einzelkomponenten zusammenzubauen. Wie ein Spielerechner funktioniert, wissen sie auswendig. Doch einige Spieler treiben es sehr weit mit ihrer Leidenschaft. So weit, dass Otto Normal sie für verrückt erklären könnte. Welche Dinge das sind, erfahrt ihr hier:

Platz 7: Spiele mit Hotas-System spielen

Es gibt viele Wege, Spiele zu steuern. Maus und Tastatur sind die Grundausrüstung an einem Rechner. Gerade für Renn- und Prügelspiele legen sich Spieler zudem gerne einen Controller zu – etwa den kabellosen Xbox One Controller für Windows.

Bild: Saitek Pro Flight X55

Richtige Enthusiasten geben aber gut und gerne mal bis zu 200 Euro aus, um Spiele wie den Flight Simulator X oder das bald erscheinende Star Citizen mit einem sogenannten Hotas-System wie dem über 200 Euro teuren Saitek Pro Flight X55 zu spielen. Mit einem solchen Arsenal an Knöpfen und Schubreglern bleibt auf dem Tisch kaum Platz für andere Dinge.

Dennoch: Wer hat und will, erlebt Flugeinlagen so deutlich intensiver, als mit einer Tastatur. Das Äquivalent zu HOTAS-Systemen für Rennspiel-Begeisterte sind Lenkräder, die es in ebenso abgefahrenen Varianten gibt. Etwa das TM500 von Thrustmaster.