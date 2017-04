Das erscheint in der Kalenderwoche 18

Lange haben Zocker auf dieses Spiel gewartet. Nächste Woche erscheint es endlich. Außerdem kommt noch ein schönes Adventure heraus, dass euch in die Zukunft und in eine Märchenwelt schickt.

Das erscheint am 5. Mai 2017:

Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch The Longest Journey oder Dreamfall - The Longest Journey? Mit Dreamfall Chapters erscheint nächste Woche der dritte Teil der Adventure-Reihe, die gleichzeitig in der Zukunft spielt und in einem Fantasiereich voller Magie und Zauber.

Arkane Studios, der Entwickler hinter der Dishonored-Reihe bringt mit Prey die eigene Version des alten Ego-Shooters heraus. Dabei soll sich die Neuauflage vor allem an System Shock orientieren.

Wie immer gilt: Natürlich erscheinen noch eine Vielzahl anderer, kleinerer Spiele, doch hier findet ihr nur die wichtigsten. Doch unter den kleineren Spielen verbergen sich auch immer wieder Perlen - ihr solltet ihnen auch eine Chance geben.