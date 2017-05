Kommen ein Typ, eine Switch und Mario Kart 8 Deluxe in eine Bar...

Ein Reporter hat eine Nintendo Switch mit Mario Kart 8 Deluxe mit in eine Bar genommen. Erst fühlte es sich seltsam an, doch dann öffneten sich die anderen Gäste.

Dave Thier hatte schon länger die Idee, eine Switch mit in eine Bar zu nehmen. Immerhin ist die Nintendo Switch so flexibel, dass dieses Vorhaben auch rein technisch gesehen klappt. Doch was würden die anderen Gäste sagen? Würden die Betreiber verlangen, dass er die Konsole einpackt?

Thier warf seine Bedenken über Bord und schnappte sich die Konsole samt Mario Kart 8 Deluxe. Was passierte, beschreibt er in einem Artikel für das englischsprachige Magazin Forbes.

Thier war recht früh dran und saß bereits gegen halb Fünf nachmittags in der Bar. Die Switch war aufgebaut. Der erste Drink bestellt und zwei Grand Prix in dem Rennspiel gezockt. Doch andere Gäste mieden ihn. Die Bedienung kippte die Konsole auch mal um. Er wirkte wie der einsame, seltsame Typ, der nur virtuelle Kumpels hat.

Doch etwas später war Happy Hour in der Bar und das Etablissement füllte sich. Da kam es auch dazu, dass das Eis brach und ein Typ ihn auf die Konsole ansprach. Bald schon zockten die beiden gemeinsam eine Runde. Es gesellten sich schnell Zuschauer hinzu. Bald schon wollte jeder mal zocken.

Die Freundin, die ihren Freund abholt, der aber noch seinen letzten Drink genießt. Der Barmann, der Schichtende hatte und mehr. Der Abend lief wie ein Länderspiel.

Doch Thier glaubt, dass nur die Verbindung aus Switch und Mario Kart dennoch zum Erfolg führte. Viele haben von der noch recht jungen Konsole gehört. Zudem kennen viele Menschen Mario Kart noch aus der Zeit epischer Duelle im Kinderzimmer. Diese beiden Gegebenheiten waren mit Sicherheit "Opener" für den Kontakt. So wurde aus dem einsamen, seltsamen Typ mit Konsole schnell das große Gesprächsthema einer Bar.

Mario Kart zieht auch auf Nintendo Switch. Das zeigen nicht nur positive Kritiken, sondern auch das jetzt durchgeführte Experiment in einer Bar. Mario Kart hatte wohl viele Menschen durch die Kindheit begleitet.