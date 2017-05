Seit wenigen Tagen ist Mario Kart 8 - Deluxe für die Nintendo Switch erhältlich und hat nicht nur uns drei wichtige Dinge gelehrt. Auch der vierjährigen Molly hilft die Neuauflage von Mario Kart 8 sehr: Dank der sogenannten "Smart Steering"-Funktion kann sie erstmals mit ihren Eltern und Geschwistern spielen.

Das junge Mädchen erlitt schon kurz nach der Geburt einen Schlaganfall und hat seitdem motorische Probleme mit ihrer rechten Körperhälfte. Viele Spiele, die zumeist beide Hände am Controller benötigen, kann sie deshalb gar nicht spielen. Mario Kart 8 Deluxe ist mit dem "Smart Steering" eine Ausnahme. Die Funktion ermöglicht es Molly, dass sie sich mit ihrer linken Hand auf das Steuern oder auf das Gas geben konzentrieren kann, während die Auto-Mechanik das jeweils andere übernimmt, so ihr Vater in einem Reddit-Beitrag.

Dadurch kann Molly endlich auch Videospiele mit ihren Geschwistern und Eltern spielen, ohne, dass sie am Ende aufgrund der Steuerung frustriert aufgeben muss. Nintendo-Spiele haben es ihr bereits früher angetan, darunter zum Beispiel auch Super Mario Maker. Das Spiel, wie der Vater in einem Interview mit Kotaku verrät, liebt sie, aber aufgrund der komplexen Steuerung konnte sie nie wirklich Zugang zum Jump'n'Run finden.

Die Familie war deshalb vor allem auf der Suche nach Smartphone-Spielen mit simplen Touch-Mechaniken, aber nicht eines davon konnte Molly wirklich langfristig begeistern. Ganz anders jetzt bei Mario Kart 8 Deluxe und ihrem aktuellen Lieblingscharakter Baby Peach. Am liebsten fährt sie übrigens auf der Strecke "Zuckersüßer Canyon", da sie fernab der Nintendo Switch gerne ihren Eltern beim Backen hilft.

"Diesen Tag werde ich dank Nintendo nie vergessen", so der sehr glückliche Vater auf Reddit, als seine Familie im Wohnzimmer sitzt und gemeinsam miteinander spielt. Er hofft, dass sich in Zukunft auch andere Entwickler Gedanken über alternative Steuerungsoptionen machen und mehr Leute Zugang zum Hobby Videospiele finden. So wie in 1-2-Switch, welches unter anderem blinden Menschen das Spielen ermöglicht.

Auf dem ersten Blick bietet Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch inhaltlich fast dasselbe Paket wie einst schon auf der Wii U. Im Inneren stecken jedoch einige Verbesserungen und Erweiterungen, wie zum Beispiel ganz neue Charaktere.