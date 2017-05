Neuer 4K-Monitor von LG: Vier Spiele gleichzeitig spielen

(Quelle: Wikimedia)

Wer eine neue AMD- oder Nvidia-Grafikkarte besitzt, der benötigt vielleicht auch einen neuen Monitor. LG kommt Hardware-Enthusiasten mit dem 43UD79-B entgegen.

Dabei handelt es sich um einen 42,5 Zoll großen 4K-Monitor, der zudem mit zahlreichen Anschlüssen und Funktionen versehen ist. So befinden sich am Monitor gleich zwei HDMI 2.0- und zwei HDMI 1.4-Anschlüsse, sowie ein USB-C- und ein DisplayPort 1.2a-Anschluss. Damit unterstützt der Monitor zudem die AMD-Funktion FreeSync, die Grafikkarte und Monitor synchronisiert und effektiv das Bildreißen (tearing) bekämpft.

Mithilfe der zahlreichen Anschlüsse könnt ihr an den LG-Monitor vier verschiedene Geräte anschließen, die dank einer "Bild in Bild"-Funktion alle gemeinsam angezeigt werden. Vier verschiedene Spiele synchron in Angriff nehmen? Kein Problem, genauso wie gleichzeitig mit dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One und der Nintendo Switch zu spielen. Dank zwei USB 3.0-Anschlüssen könnt ihr außerdem zwei Computer mit nur einer Maus und einer Tastatur steuern.

Zusätzlich verfügt der LG 43UD79-B über zwei Lautsprecher, wodurch er sogar als Fernseherersatz durchgehen kann. Der Monitor erscheint in Japan voraussichtlich am 19. Mai für 83.000 Yen (cirka 680 Euro). Termin und Preis für Europa stehen noch nicht fest.

Wenn ihr anschließend über eine potente Grafikkarte und einen riesigen Monitor verfügt, könnt ihr euch dem Panorama-Artikel "7 Dinge, die nur echte PC-Freaks machen" widmen.

Im Jahr 2016 hatten PC-Spieler alle Hände voll zu tun. In der Bilderstrecken stellen wir euch die Höhepunkte vor, die sowohl bei 1080p, als auch bei 4K wunderhübsch aussehen und sich gut spielen lassen.