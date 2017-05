The Witcher 3: Youtuber präsentiert das Rollenspiel in 8K-Auflösung und 60 FPS

Einem Youtuber ist es gelungen, das Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt bei flüssiger Bildrate und maximalen Grafikeinstellungen in 8K-Auflösung laufen zu lassen. Wer einen starken PC besitzt, kann sich das scharfe Spektakel im Video ansehen.

Das Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt aus dem Jahr 2015 wartet mit einer durchaus hübschen Optik auf, doch einer wollte sich mit der grafischen Grundpräsentation offenbar nicht zufrieden geben. Nicht weniger als eine Auflösung von 8K – das sind 7680 x 4320 Pixel – kitzelte der Youtuber Thirty IR aus seinem Rechner in The Witcher 3 heraus, und das auf maximalen Grafikeinstellungen und einer geschmeidigen Bildrate von 60 FPS. Zu Zeiten, in denen 4K-Gaming durchaus noch als Novum angesehen wird, ist das einigermaßen beeindruckend.

Wer eine ausreichend starke Hardware sein Eigen nennt, kann sich das gestochen scharfe Spektakel im Youtube-Video ansehen. Dafür müsst Ihr in den Qualitätseinstellungen des Videos lediglich die Option "4320p60" auswählen. Viel Glück! Was schon in der Wiedergabe hohe Rechenpower beansprucht, kam in der Aufnahme naturgemäß noch Hardware-hungriger daher. Um das 8K-Material von The Witcher 3 aufzunehmen, nutzte der Youtuber laut seiner Videobeschreibung gleich zwei Computer mit beeindruckender Leistung:

Spielerechner:

Grafikkarten: 4x GTX TITAN Xp (2017) 4 WAY SLI @ 2038Mhz / 13358Mhz

Motherboard: Asus Rampage V Extreme (X99)

Prozessor: i7 6950X @ 4.30GHz

Arbeitsspeicher: Corsair Dominator Platinum DDR4 3200Mhz (64GB)

Aufnahmerechner:

Grafikkarten: 4x GTX 1080 Ti 4 WAY SLI @ 2025Mhz / 12110Mhz

Motherboard: ASRock Extreme11 (X79)

Prozessor: i7 3970X @ 4.80GHz

Arbeitsspeicher: Corsair Dominator Platinum DDR3 2133Mhz (32GB)

The Witcher 3 - Wild Hunt ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

In unserer Bildergalerie erhaltet Ihr einen Eindruck von der schönen Welt, die der polnische Entwickler CD Projekt Red für The Witcher 3 - Wild Hunt geschaffen hat. Um das „Open World“-Spiel in 8K zu erleben, braucht es schon gehörige Rechenleistung.