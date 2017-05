Dota 2: Turnier in Kiew endet mit bizarrem Video über Frauen

Eigentlich lief am Wochenende alles glatt beim "Dota 2"-Turnier in Kiew. Die Spiele waren spannend, die Fans begeistert und von einem Totalausfall wie einst in Shanghai war nichts zu spüren. Einen merkwürdigen Fauxpas hat sich Veranstalter PGL dann aber doch erlaubt.

Um das Turnier würdig zu verabschieden, folgte zum Schluss ein Video. So weit, so klassisch E-Sports-Turnier. Das rund anderthalb Minuten lange Bewegtmaterial der PGL zeigt jedoch ausschließlich Frauen. Da die Verantwortlichen weder im Video, noch während der Veranstaltung einen Kontext geliefert haben, waren viele Fans vor Ort und im Livestream verwirrt.

Normalerweise zeigen solche Abschlussvideos noch einmal die schönsten Momente des Turniers und stellen die Fans gemeinsam in den Mittelpunkt. Im Falle des Kiew-Turniers sind es jedoch ausschließlich Frauen, die mal aufmerksam das aktuelle Match verfolgen und mal ein paar Pommes essen. All das ohne Texteinblendungen oder erklärende Worte, warum nur Frauen in diesem Abschlussvideo vorkommen. Selbst ein einfaches "Danke an alle Zuschauer" hätte zumindest ansatzweise Kontext geliefert.

Stattdessen haben die Verantwortlichen, kurz nachdem sich auf Reddit und in den sozialen Netzwerken Verwunderung breit gemacht hat, den Stecker gezogen und das Video entfernt. In einem Reddit-Beitrag hat sich der Produzent mittlerweile für die Ausstrahlung entschuldigt, liefert aber auch darin keine erklärenden Worte.

In den Kommentaren darunter sind sich die Spieler weiterhin uneinig. Viele erkennen die gut gemeinte Intention hinter dem Video, verweisen jedoch mal mehr, mal weniger deutlich auf die Schwächen. Die Zusammenstellung sei ein wenig "gruselig" und hätte einen "objektivierenden Charme". Beim nächsten Mal, so der Tenor zahlreicher Fans, sollen die Videoproduzenten die Szenen schlicht in einen besseren Kontext stellen. Dann würde es gewiss auch nicht zu einer Verwirrung kommen.

