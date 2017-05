Nintendo Switch: Das denken Japaner über die Konsole

Die japanische Webseite Famitsu hat sich daran gemacht, Käufer der Nintendo Switch unter anderem nach ihrer Zufriedenheit mit der Konsole zu befragen. Der Blog Gamekana hat ein paar der Ergebnisse veröffentlicht und wir haben sie für euch übersetzt.

Aus welchem Grund habt ihr euch zu einem Kauf von Nintendo Switch entschlossen?

Wegen eines Videospiels, das ich spielen wollte - 35,7 Prozent (bei 736 Antworten)

Weil ich sie mit nach draußen nehmen kann - 16,9 Prozent (bei 348 Antworten)

Weil ich Hardware von Nintendo immer kaufe - 16,4 Prozent (bei 338 Antworten)

Ich mochte die Eigenschaften der Konsole und auch die Controller - 13,3 Prozent (bei 274 Antworten)

Ich mochte das Design der Konsole und auch die Controller - 6,6 Prozent (bei 135 Antworten)

Mit vielen Leuten spielen zu können sah spaßig aus - 5,9 Prozent (bei 121 Antworten)

Der Kaufpreis zum Start war angemessen - 4,5 Prozent (bei 93 Antworten)

Andere - 0,7 Prozent (bei 15 Antworten)

Wie zufrieden seid ihr mit der Hardware-Performance von Nintendo Switch?

Sehr Zufrieden - 40,8 Prozent (bei 328 Antworten)

Zufrieden - 44,4 Prozent (bei 357 Antworten)

Weder zufrieden, noch unzufrieden - 9,7 Prozent (bei 78 Antworten)

Ein bisschen unzufrieden - 4,1 Prozent (bei 33 Antworten)

Unzufrieden - 1,0 Prozent (bei 8 Antworten)

Wie gefallen euch die Joy-Cons?

Sehr zufrieden - 27,9 Prozent (bei 224 Antworten)

Zufrieden - 41,2 Prozent (bei 331 Antworten)

Weder zufrieden, noch unzufrieden - 20,2 Prozent (bei 162 Antworten)

Ein wenig unzufrieden - 9,1 Prozent (bei 73 Antworten)

Unzufrieden - 16 Prozent (bei 13 Antworten)

Wie zufrieden seid ihr mit den Spielen?

Sehr zufrieden - 9,1 Prozent (bei 73 Antworten)

Zufrieden - 24 Prozent (bei 193 Antworten)

Weder zufrieden, noch unzufrieden - 19,8 Prozent (bei 159 Antworten)

Ein wenig unzufrieden - 31,5 Prozent (bei 253 Antworten)

Unzufrieden - 15,5 Prozent (bei 124 Antworten)

Welche Bewertung würdet ihr in Bezug auf eure Zufriedenheit vergeben?

Unter 10 Prozent - 8 Antworten

11 bis 20 Prozent - 4 Antworten

21 bis 30 Prozent - 12 Antworten

31 bis 40 Prozent - 5 Antworten

41 bis 50 Prozent - 32 Antworten

51 bis 60 Prozent - 40 Antworten

61 bis 70 Prozent - 101 Antworten

71 bis 80 Prozent - 198 Antworten

81 bis 90 Prozent - 224 Antworten

Über 91 Prozent - 179 Antworten

Was haltet ihr von Nintendo Switch? Habt ihr die Konsole gekauft? Verratet uns doch in den Kommentaren oder auf Facebook, was ihr von der Hybrid-Konsole haltet. Übrigens sollen auch bald PC-Spiele auf Nintendos Konsole gestreamt werden können.

Besitzt ihr eine Nintendo Switch könnte euch auch das Zubehör der Konsole interessieren. Wenn ihr nicht ganz so zufrieden mit den Joy-Cons seid, ist vielleicht der Pro Controller genau das Richtige für euch. Diesen und weitere Accessoires findet ihr in der Bilderstrecke.