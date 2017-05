Happy Birthday: 15 Jahre Nintendo Gamecube

Zwar nicht mehr am Markt, jedoch mitten in der Pubertät angekommen: Heute feiert der Nintendo Gamecube in Deutschland seinen 15 Geburstag, und wir gratulieren dazu allerherzlichst!

Noch lange nicht im Erwachsenenalter angekommen, kann der kleine Würfel dennoch auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Der Gamecube war sicher nicht die erfolgreichste Konsole, die Nintendo jemals auf den Markt gebracht hat, aber beweitem nicht die Schwächste. Mehr als nur eine Handvoll guter Spiele haben sich im kleinen Spiele-Backofen gedreht und euch und uns unvergessliche Stunden beschert.

Wir feiern den 15. Geburstag des Gamecube mit den fünf Spielen, die international die höchsten Wertungen einfahren konnten. Zum Ausgleich gibt's auch noch gleich die fünf Spiele dazu, die am unrühmlichsten abgeschnitten haben. Soll ja vorkommen, er ist ja noch klein. :)

Ist einer eurer Lieblinge dabei? Falls ja: In den oberen oder etwa gar tatsächlich in den schauderhaften unteren Platzierungen? Ob so oder so: Was waren eure Lieblingsspiele auf dem Gamecube? Lasst es uns zur Feier des Tages gerne in den Kommentaren wissen!