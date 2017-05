Schöne Idee: Die eigenen Spielerlebnisse in Buchform festhalten

Die aktuelle Konsolengeneration verfügt nicht nur über eine Menge Hardware-Power, die zukünftig sogar noch steigen wird, sondern auch über eine Screenshot-Funktion. In fast jedem Spiel lassen sich mithilfe eines Knopfdrucks Bilder erstellen, die teils umwerfend schön aussehen.

Anschließend können die Aufnahmen über verschiedene "Social Media"-Kanäle geteilt oder aber in einem Buch für ewig festgehalten werden. Letztere Idee stammt von dem Twitter-Nutzer WPR_haru, der seine Reise durch The Legend of Zelda - Breath of the Wild in einem schicken Album zusammengefasst hat.

Das Buch fällt zwar nicht besonders groß aus, hat dafür aber irgendwie den Charme eines klassischen Fotoalbums oder könnte mitunter vielleicht sogar als Reiseführer dienen. Jeden wichtigen Schritt seines ganz eigenen Link-Abenteuers hat der Nutzer dokumentiert, um sich in ein paar Jahren noch daran erinnern zu können.

Zusammengefasst eine ganz besondere Idee für ein besonderes Spiel, welches seit dem 3. März 2017 für die Wii U und die Nintendo Switch erhältlich ist. Ob sich der Kauf und ein Fotoalbum wirklich lohnen, verrät euch der Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

Jetzt seid ihr gefragt: Zelda, Horizon - Zero Dawn oder doch lieber The Witcher 3 - Wild Hunt? Zu welchem Spiel würdet ihr am liebsten euer eigenes Videospiel-Fotoalbum erstellen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Große Welt und große Erlebnisse: The Legend of Zelda - Breath of the Wild hat so einiges zu bieten. Vor allem Spieler, die gerne fantasievolle Spielwelten erkunden, kommen hier voll auf ihre Kosten.