Schnell, schneller, Kungkobra: Der Speedrunner hat in Fallout - New Vegas einen neuen Weltrekord aufgestellt. Nach gerade einmal 13 Minuten und 45 Sekunden hat er den Abspann des Endzeit-Rollenspiels gesehen, wofür andere Spieler in der Regel durchschnittlich 50 Stunden benötigen. Damit unterbietet Kungkobra seine eigenen zuvor schon aufgestellten Rekorde.

Für den Speedrun hat er auf die üblichen Mechaniken zurückgegriffen: Das Spiel wird ausschließlich auf italienisch gespielt, manche Dialoge werden mithilfe der Schnellspeichertaste übersprungen und hier und da werden auch mal ein paar scheinbar unüberwindbare Wände hochgeklettert.

Die wichtigste Mechanik ist jedoch in einem Magnum-Revolver versteckt. Die Pistole ist direkt in Goodsprings erwerbbar und verfügt über einen interessanten Nebeneffekt, sofern ihr sie auf eine zuvor festgelegte Taste bindet. Danach rüstet ihr die Waffe aus, blickt gerade aus in eine Richtung, startet die Nachladeanimation, öffnet rechtzeitig den Pipboy, legt die Waffe ab und drückt erneut Tab. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, fliegt ihr kurioserweise in die von euch zuvor festgelegte Blickrichtung.

Dadurch beschleunigt sich das Durchspielen immens, gleichzeitig steigt aber auch der Anteil an Ladezeiten. Nichtsdestotrotz ist Kungkobra laut der Webseite speedrun.com damit der erste Spieler weltweit, der Fallout - New Vegas in unter 15 Minuten durchgespielt hat. Mit Ladezeiten sind es übrigens 16 Minuten und 10 Sekunden. Den kompletten Speedrun könnt ihr euch auf Twitch.tv in voller Länge ansehen.

Damit liegt Fallout - New Vegas auf demselben Speedrun-Niveau wie der Vorgänger Fallout 3. Hier benötigen die schnellsten Spieler ebenfalls weniger als 15 Minuten, um zum Ende zu gelangen. Schlichtweg beeindruckend.

Schnelles Spielen ist nicht so euer Ding? Dann lohnt sich vielleicht trotzdem der Blick zurück auf Fallout - New Vegas. Dank zahlreichen Modikationen lässt sich das Rollenspiel nahezu beliebig erweitern.