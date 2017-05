Warum niemand Hunde in Videospielen braucht

Sie sind so drollig, so knuffig, so treu: Hunde. Kaum jemand kann ihnen jemals böse sein. Es sei denn, sie stellen sich so an:

Ihr kennt das doch sicher auch. Eigentlich sind Vierbeiner in Videospielen etwas Tolles. Eigentlich aber auch nicht, wenn man sie nicht selbst steuern kann. Denn dann werden die Helfer ziemlich oft ziemlich schnell zu lästigen Hindernissen. Fallen euch weitere Beispiele ein, in denen tierische "Helfer" alles tun, nur nicht helfen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare!