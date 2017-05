Das erscheint in der Kalenderwoche 19

Nächste Woche steht ein wenig im Zeichen der Retro-Spiele. Denn neben einem Shooter wie aus dem Jahr 1996 erscheint Minecraft auf einer weiteren neuen Konsole.

Das erscheint am 9. Mai 2017:

Der Ego-Shooter Strafe will genau da ansetzen, wie sich im Jahr 1996 Shooter gespielt haben. Ihr könnt euch also auf schnelle, blutige Action einstellen. Auf superdupertolle Grafik solltet ihr deshalb aber nicht setzen. In Strafe steht die Spielmechanik im Vordergrund.

Kennt ihr noch NBA Jam? Wenn ja, habt ihr das Spiel sicherlich auf dem Super Nintendo oder dem Mega Drive gespielt oder eine der jüngeren Varianten. Momentan gibt es für die aktuelle Konsolengeneration keinen Ableger der Serie. Wer trotzdem nicht auf actionreiches Basketball, das sich nicht ganz so Ernst nimmt, verzichten will, der schaut sich NBA Playgrounds an.

Birthdays the Beginning ist das neue Spiel von Harvest-Moon-Schöpfer Yasuhiro Wada. Eine Prise Minecraft, eine Prise Spore und Black & White und vielleicht noch ein bisschen Populous - so scheint es zumindest momentan auszusehen. Ihr baut kleine Welten und lasst darin Leben entstehen.

Das erscheint am 12. Mai 2017:

Zu Minecraft muss wohl nicht mehr viel gesagt werden. Nun können auch Besitzer der neuen Nintendo-Konsole Switch das Klötzchenspiel zocken.

Wie ihr seht, kommt nächste Woche kein Triple-A-Spiel heraus. Doch auch die kleinen Spiele wissen zu überzeugen. Schaut euch einfach mal die Videos an und überzeugt euch davon selbst. Viel Spaß in der nächsten Woche!