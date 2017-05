Overwatch: Südkorea nutzt Spiel für politische Werbung

Südkoreas kommende Präsidenschaftswahl entwickelt sich offenbar zum Kampf um die Gunst der jungen Wähler, indem Videospiele dafür eingesetzt werden.

Während Kandidat Moon Jae-in dafür auf die Karte Starcraft setzt, verfolgt Konkurrentin Sim Sang-jung die Overwatch-Strategie. In einem typischen "Play of the Game"-Video zeigt sie eindeutig, warum sie die beste Kandidatin für den Job ist und lässt die anderen Mitbewerber alt aussehen.

(Quelle: Youtube, 심상정 공식 유튜브)

Auch wenn wir kein Wort Koreanisch verstehen, ist die Intention des Videos nahezu unmissverständlich: In politischen Debatten schafft es Sang-jung stets die Oberhand zu halten und bringt Konkurrenten zum Schweigen.

Ob sich das Konzept, Videospiele zugunsten politischer Werbung einzusetzen, durchsetzt, bleibt noch abzuwarten. Die Idee ist auf jeden Fall recht clever, da in Südkorea E-Sports-Spiele massentauglich sind und Profi-Spieler fast schon als Pop-Stars gelten, die von vielen jungen Menschen als Vorbilder angesehen werden. Betrug bei Turnieren wird in dem asiatischen Land außerdem strafrechtlich streng verfolgt. So kam es zum Beispiel bereits zu Festnahmen.

Hierzulande solltet ihr aber jedoch nicht damit rechnen, dass ihr schon bald bekannte Politiker in Videospielen wiedertrefft. In Zukunft könnte sich das aber ändern, wie unser Blickpunkt "Politiker und Videospiele: Da kommt zusammen, was zusammen gehört" aufzeigt.

