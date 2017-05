Hypnotisierend: Speedrunner knackt Tetris-Weltrekord

Speedruns können absolut faszinierend sein, wie wir euch schon im Blickpunkt "Zelda - Ocarina of Time: Die beindruckendsten Speedruns mit Link" aufgezeigt haben. Es gibt jedoch eine Kategorie, die noch hypnotisierender ausfällt: Tetris-Speedruns.

Bei dem folgenden Fall handelt es sich um das Arcade-Spiel Tetris - The Grandmaster 2 Plus, in dem die beiden Speedrunner und Youtuber KevinDDR und ApertureGrillz mit drei Minuten und 17 Sekunden einen neuen Weltekord aufstellen.

(Quelle: Youtube, KevinDDR)

Neben der unglaublichen Freude von KevinDDR am Ende des Videos ist es vor allem beeindruckend zu sehen, mit welcher Präzision die Speedrunner arbeiten und konsequent die Tetrissteine richtig anordnen. Einen Fehler machen sie dabei nicht, obwohl es zugegebenermaßen manchmal danach aussieht.

Wer die Faszination von Tetris nicht nachvollziehen kann, dem legen wir die Lektüre des Blickpunkts "30 Jahre Tetris: Der Klötzchen-Krimi" ans Herz. Schließlich handelt es sich hierbei um das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, wobei es natürlich von zahlreichen Ablegern profitiert.

Jüngster Vertreter ist Puyo Puyo Tetris, welches seit kurzem für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich ist.

Die erste Tetris-Version stammt von Alexei Paschitnow, der damit wortwörtlich den Stein ins Rollen bringt. Auf dem Game Boy von Nintendo wird Tetris zum Millionenhit und begeistert Spieler jeglicher Altersgruppen.