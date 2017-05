6 Cosplays, die so schlecht sind, dass sie wieder gut sind

Die Welt des Cosplays ist voller talentierter Schneider, Maskenbildner und Schauspieler. Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, ihre Lieblingshelden aus Filmen, Serien und Videospielen originalgetreu nachzustellen. Nun. Meistens zumindest.

Wer wirklich schöne Cosplays sehen will, sollte sich zum Beispiel einmal die besten Cosplays zu Diablo 3 ansehen. Doch hier findet ihr eine andere Art der Verkleidungskunst: Cosplays, die so unglaublich schlecht sind, dass sie schon wieder richtig gut sind. Dadurch, dass sie mit Absurdität zu glänzen wissen - und euch sicherlich den ein oder anderen Lacher aus der Kehle locken.

Doch genug der Vorworte. Seht, staunt, lächelt - und macht es unseretwegen sogar nach, wenn ihr Lust habt. Die meisten der hier vorgestellten Cosplays könnt ihr mit ein paar Töpfen, Bananen, Klebeband oder anderen absurden Utensilien nachbauen.

1. Master Yi aus League of Legends

Ihr kennt League of Legends nicht? Macht nichts. Was ihr wissen müsst: Master Yi ist einer der spielbaren Charaktere und sieht ungefähr so aus:

Auf der Bilderplattform Imgur findet ihr eine Bilderstrecke, in der einige Leute den Helden auf etwas ... andere Art interpretieren. Zum Beispiel so:

Mehr Bilder findet ihr direkt auf Imgur in der Master-Yi-Bildergalerie. Wer genug von League of Legends hat, blättert einmal um und folgt uns zu Pokémon und schlecht gelaunten Vögeln.