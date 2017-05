Bayonetta: Dank Modifikation nackte Hexe spielen

Nachdem das actionlastige Abenteuer Bayonetta für den PC erschienen ist, war es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Hexe dank einer Modifikation völlig ohne Bekleidung über den Bildschirm fegt.

Ursprünglich war es Konsolenspielern vorbehalten, die kämpferische Hexe Bayonetta durch eine verrückte Welt zu begleiten, um einem Widersacher nach dem anderen den Garaus zu machen. Anfang April startete Herausgeber Sega plötzlich einen Countdown und ein paar Tage später, am 11. April 2017, erschien das Action-Abenteuer auch schon für 19,99 Euro auf der Vertriebsplattform Steam. Grafik-Enthusiasten bekamen obendrauf sogar die Möglichkeit Bayonetta in 4K zu genießen.

Knapp einen Monat später ist es den Fans nun möglich, die reizende Hexe auch ganz ohne Bekleidung in den Kampf ziehen zu lassen. Verantwortlich dafür ist der Modder Masterofx, der euch im englischsprachigen Forum Undertow Club sowohl die Dateien zur Verfügung stellt, als auch Anweisungen zur Installation preisgibt. Diese soll nämlich nicht ganz so einfach sein, da ihr verschiedene Werkzeuge benötigt. Einen Link können wir euch nicht zur Verfügung stellen, da sich auf der entsprechenden Seite grafisch explizites Material befindet.

So sieht das ganze ungefähr aus.

„Es scheint als wäre es für die Meisten immer noch ein Rätsel, wie man das Spiel tatsächlich modifiziert. Das ist die Methode, die ich nutze: Hex Editor, Dragon Unpacker und ein DDS-Editor sind die Werkzeuge, die dazu gebraucht werden. Das ist es im Grunde genommen schon“, teilt der Modder mit. Die gesamte Anleitung, sowie auch eine Modifikation, um das Intro überspringen zu können, findet ihr im Forum.

Ob das Action-Fest auch ganz ohne nackter Hexe überzeugen kann, erfahrt ihr im Test: "Bayonetta - genial-wahnsinniger Meilenstein".

In Bayonetta 2 schlüpft ihr wieder in die Haut der kampferprobten Hexe. Nach wie vor ist das Videospiel jedoch nur für Besitzer einer Wii U erhältlich. Ob auch der Nachfolger von Bayonetta in Zukunft auf den PC portiert werden könnte, ist derzeit noch nicht bekannt.