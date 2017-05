Super Mario 64: Junger Streamer knackt Speedrunning-Meilenstein

Der Speedrunner „Cheese“ hat jüngst in seinem Stream überraschend einen neuen Weltrekord in Super Mario 64 aufgestellt. Allerdings handelt es sich bei der Zeit von einer Stunde, 39 Minuten und 57 Sekunden um viel mehr als "bloß" eine Bestzeit.

Über 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Super Mario 64 für das Nintendo 64 erschien und 3D-Gaming revolutionierte. Und auch nach zwei Dekaden beschäftigt der hervorragend gealterte Jump'n'Run-Spaß Spieler rund um den Globus – sei es mit unerreichbaren Münzen oder dem sogenannten Heiligen Gral der Speedrunner.

Der Rekordjäger Allan Alvarez, in der Speedrun-Community besser bekannt unter dem Pseudonym „Cheese“, hat nun einen beachtlichen Meilenstein gesetzt. Im Rahmen einer gemütlichen Streaming-Session stellte der Speedrunner kürzlich einen neuen Weltrekord auf und sammelte alle 120 Sterne in Super Mario 64 in der Bestzeit von einer Stunde, 39 Minuten und 57 Sekunden.

Dabei handelt es sich aber nicht bloß um einen neuen Weltrekord, derer einige der ambitionierte Speedrunner in der Vergangenheit bereits aufzustellen wusste. Mit der neuen Bestzeit ist es Cheese endlich gelungen, die magische Grenze von 100 Minuten zu unterschreiten – ein Ziel, das seit einiger Zeit fieberhaft in der Speedrunning-Community verfolgt wird.

Cheese selbst, der seit über drei Jahren Super Mario 64 trainiert, will eigenen Aussagen zufolge gut sieben Monate auf diese eine Bestzeit hingearbeitet haben. Nun ist es also vollbracht, und für die kommende Zeit hat der Streamer angekündigt, etwas kürzer treten zu wollen. So ganz will er die Speedrun-Königsdisziplin dann aber doch nicht an den Nagel hängen.

Seit dem Jahr 2005 ist mit Super Mario 64 DS ein Remake des ersten Spiels für Nintendo 64 auch für Nintendo DS erhältlich. Die stärksten Neuerungen äußern sich hier in 30 zusätzlich sammelbaren Sternen und die Möglichkeit, zwischen vier spielbaren Charakteren wählen zu können.