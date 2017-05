(Bildquelle: Kotaku.com)

Wenige Tage nach der Ankündigung des kommenden "Zombie Chronicles"-DLC für Call of Duty - Black Ops 3 haben Hersteller Activision und Entwickler Treyarch weitere Details bekanntgegeben.

Die fünfte Inhaltserweiterung des Ego-Shooters beinhaltet acht Zombie-Karten aus den vorherigen Treyarch-Spielen, welche grafisch und spielerisch entsprechend angepasst werden. Mit daran beteiligt ist der Künstler Yoji Shinkawa, der schon für die "Metal Gear Solid"-Reihe von Konami und Hideo Kojima tätig gewesen ist. Für Call of Duty - Black Ops 3: Zombie Chronicles hat er die Hauptcharaktere neu gezeichnet, deren Porträts ihr im Spiel sammeln könnt, wie Treyarch-Mitarbeiter Jason Blundell in einem Livestream verrät.

Wer die Zombie-Erweiterung auf der PlayStation 4 vorbestellt, der erhält übrigens ein neues, dynamisches "PlayStation 4"-Design, welches die Zeichnungen Shinkawas in den Mittelpunkt rückt (siehe Bild ganz oben). Günstig wird die Angelegenheit jedoch nicht.

Call of Duty - Black Ops 3: Zombie Chronicles schlägt mit 29,99 Euro zu Buche und ist nicht Teil des Season Pass. Neben den acht Zombie-Karten, die laut Treyarch von "Grund auf neu gemastert" wurden, stecken im Paket außerdem 20 Phiolen flüssiges Divinium, zwei Kaugummis und eine Pack-A-Punch-Waffentarnung.

Die Erweiterung erscheint voraussichtlich am 16. Mai 2017 für die PlayStation 4. Spieler auf dem PC und auf der Xbox One müssen sich wie gewohnt einen Monat länger gedulden. Damit kommen Treyarch und Activision ihrem Versprechen nach, auch in diesem Jahr noch neue Inhalte für Call of Duty - Black Ops 3 bereitzustellen.

Schon vier große Inhaltserweiterungen hat Call of Duty - Black Ops 3 hinter sich, aber noch ist nicht Schluss. Mit dem letzten DLC wird der Zombie-Modus noch einmal um eine ganze Ecke größer.