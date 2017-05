Tanzender Pikachu verliert Luft - Hä, was? Genau!

Habt ihr Lust, ein Menge an menschengroßen Pikachus beim Tanzen zu Pop-Liedern zuzuschauen? Nein? Zu spät! Ihr habt hier draufgeklickt, also schaut euch das Video an. Hehe. Dabei wird euch ab Minute 1 etwas auffallen: Der vorderste Pikachu verliert Luft. Und bekommt prompt Hilfe.

(Quelle: Youtube, Green Lime)

Am Ende (ab Minute 4:35) seht ihr noch, wie der wieder etwas fülligere Pikachu, der die vorherige Sackartigkeit vermissen lässt, hinten im Bild wieder hervorlugt, winkt und ebenfalls wieder tanzen will. Doch schon kurz darauf verliert das arme Ding wieder Luft. Hach ...