Contra/Probotector: Konami-Klassiker erhält Filmumsetzung in China

Auf dem Nintendo Entertainment System und dem Super Nintendo Entertainment System gehören die Contra-Spiele, die in Europa unter dem Namen Probotector veröffentlicht wurden, zu den Klassikern, die es dem Spieler nie einfach gemacht haben.

Die erfolgreiche Zeit des Konami-Spiels ist zwar schon lange vorüber, aber das hält eine chinesische Produktionsfirma nicht davon ab, eine Filmumsetzung in Auftrag zu geben. Wie die Webseite chinafilminsider berichtet, soll Contra voraussichtlich 2019 mit echten Schauspielern die Kinoleinwand erobern. Ein erstes Teaser-Video steht sogar schon bereit:

(Quelle: Youtube, Contra: Military Archives)

Die Geschichte des Films basiert grob auf dem Original: "1988 stürzt ein Meteorit auf einer unbewohnten Insel im südchinesischen Meer ab. Chen Qiang und Li Zhiyong untersuchen die Absturzstelle, kehren aber mit leeren Händen zurück. 29 Jahre später erteilt Chen den beiden Kommando-Einheiten Bill und Lance den Auftrag die Insel erneut zu besuchen, um die Red Falcon Organisation zu neutralisieren. Am Ende begegnen sie jedoch einem ganz anderen Feind."

Welcher Regisseur und welche Schauspieler für die Verfilmung vorgesehen sind, ist noch unklar. Sowieso stellt sich uns weiterhin die Frage: "Brauchen wir wirklich die ganzen Verfilmungen von Videospielen?" Schließlich sind schon zahlreiche Produktionen an den Kinokassen gescheitert, wie sich zuletzt einige Filmemacher selbst eingestehen mussten.

Nichtsdestotrotz steht als nächstes die Verfilmung von Rampage mit Dwayne "The Rock" Johnson auf dem Spielplan, während sich Sleeping Dogs ebenfalls auf den Weg Richtung Lichtspielhaus begibt.

Contra (Probotector), Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man und viele, viele mehr: Das Nintendo Entertainment System ist der Geburtsort zahlreicher Spieleklassiker, die bis heute kaum an Faszination verloren haben.