The Elder Scrolls: Spielesammlung rettet Leben

(Bildquelle: Imgur)

Die folgende Geschichte könnte glatt aus einem (mittelmäßigen) Krimi stammen: Der Imgur-Nutzer velorok sitzt zu Hause an seinem Schreibtisch, spielt ein wenig Prey und wie aus dem Nichts gibt es einen lauten Knall und eine Glasscherbe geht zu Bruch. Die Ursache ist schnell gefunden: In der Wand neben seineM Monitor entdeckt der Spieler ein Einschussloch.

(Bildquelle: Imgur)

Offenbar hat jemand versucht auf velorok zu schießen oder eine Kugel ging daneben und hätte möglicherweise tödliche Folgen gehabt. Zum Glück hat sich velorok noch nicht komplett dem digitalen Spielemarkt verschrieben, sondern zu Hause unter anderem die umfangreiche "The Elder Scrolls"-Anthology stehen, die ihm tatsächlich als Schutz gedient hat.

Ein Projektil schlägt durch ein Fenster, durchdringt eine Wand und bohrt sich ausgerechnet in die Verpackung der Rollenspielsammlung. Dabei zerstört sie die zahlreichen DVDs und Zusatzmaterialien von Morrowind inklusive den Erweiterungen, setzt ihren tödlichen Weg aber nicht fort. Das Lieblingsspiel ist damit zwar hin, aber immerhin ist velorok unverletzt aus der Situation rausgekommen.

Die Polizei hat das Projektil mittlerweile als Beweismittel sichergestellt und leitet entsprechende Untersuchungen ein. Und für veloroks Sammlung gibt es ebenfalls Rettung. Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines verspricht via Twitter, dass er dem jungen Mann eine neue "The Elder Scrolls"-Anthology sendet.

@KriHavok98 we can prolly do a little better than that. :-)