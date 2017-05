World of Warcraft: Community wünscht sich Denkmal für verstorbenen Spieler

Unter "World of Warcraft"-Spielern war der schwedische Youtuber Hayven sehr beliebt. Auf seinem Kanal hat er sich vor allem mit der Geschichte und den Geheimnissen des Online-Rollenspiels beschäftigt. Über 60.000 Abonnenten lauschten regelmäßig seiner ruhigen Stimme.

Am 18. März ist Hayven an den Folgen einer seltenen Krebserkrankung im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Vergessen werden soll er aber nicht, sondern wenn es nach seinen Fans geht in World of Warcraft ein eigenes Denkmal erhalten. Auf der Petitionsplattform change.org haben schon fast 7.000 Spieler für die Idee unterschrieben.

(Quelle: Youtube, Hayven Games)

Das Denkmal, eine Paladin-Statue, weil Hayven im Spiel selbst regelmäßig als Paladin unterwegs war, würde laut den Petitionserstellern am besten zu einem geschichtsträchtigen Platz passen. Über den genauen Platz soll Entwickler Blizzard entscheiden.

Ob die Verantwortlichen dem Wunsch nachkommen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Chancen stehen aber nicht schlecht. In der Vergangenheit hat Blizzard schon öfters verstorbene, aber auch lebende Personen in Spielen geehrt.

So erhielt bereits der verstorbene US-Schauspieler Robin Williams eine eigene Statue in World of Warcraft und ein junger Chinese einen virtuellen Raumanzug in Overwatch. Einem Ex-Kollegen hat Blizzard in Diablo 3 sogar einen ganz eigenen Gegenstand gewidmet, um den Spieler kaum herum kommen. Es ist demnach nicht allzu unwahrscheinlich, dass Blizzard eventuell zukünftig Hayven in World of Warcraft verewigt.

Mit World of Warcraft - Legion hat Blizzard im vergangenen Jahr die bereits sechste Erweiterung für sein Online-Rollenspiel veröffentlicht. Mit dem Dämonenjäger gibt es eine komplett neue Heldenklasse, die ihr ganz eigenes Startgebiet erhalten hat.