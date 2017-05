Wipeout Omega Collection: Erscheint mit ganz besonderer "PlayStation 1"-Hülle

Mit der Wipeout Omega Collection veröffentlicht Sony voraussichtlich am 7. Juni 2017 eine umfangreiche Sammlung der Rennspielreihe, die vor vielen Jahren ihren Anfang genommen hat.

Sony würdigt die Neuauflage entsprechend mit einer ganz besonderen "PlayStation 1"-Verpackung für Vorbesteller in Großbritannien, wie die Webseite Eurogamer berichtet. Selbst die Rückseite ähnelt vom Aufbau her der originalen Wipeout-Verpackung von 1995.

(Bildquelle: Eurogamer)

Die Idee mit der "PlayStation 1"-Hülle ist nicht neu. Schon zuvor hat Hersteller Square Enix anlässlich des 20. Geburtstages von Tomb Raider den aktuellen Serienteil Rise of the Tomb Raider in eine Nostalgieverpackung gesteckt. Damals gab es die jedoch nur für ausgewählte Pressevertreter.

Die futuristische Wipeout-Reihe stammt vom britischen Entwickler Psygnosis, welcher später in Sony Liverpool umbenannt wurde. Mittlerweile ist das Studio geschlossen, aber seine Vorzeigeserie Wipeout kehrt auf die PlayStation 4 zurück.

Die Wipeout Omega Collection enthält die Serienteile Wipeout HD, Wipeout HD Fury und Wipeout 2048, die für die PlayStation 4 technisch überarbeitet werden. Alle drei Serienteile enthalten einen eigenen Karrieremodus und setzen auf eine 1080p-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Besitzer einer PlayStation 4 Pro können sogar auf eine 4k-Auflösung zurückgreifen.

Mit der PlayStation 1 mischte Sony in den 90-er Jahren den Videospielmarkt auf und zog sogar an Marktführer Nintendo vorbei. Zu verdanken hat das der japanische Konzern dem reichhaltigen Spieleangebot, welches unter anderem Tekken, Wipeout und Final Fantasy 7 beinhaltet.