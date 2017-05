Dark Souls 3: Streamer besiegt erstmals alle Bosse, ohne einmal getroffen zu werden

Einem Streamer ist es weltweit erstmals gelungen, alle Bosse von Dark Souls 3 mitsamt aller Erweiterungen zu besiegen, ohne dabei auch nur einen einzigen Treffer einstecken zu müssen. Ein Mitschnitt seines fünfstündigen Durchlaufs zeigt die beeindruckende Leistung.

Seit über einem Jahr ist das Action-RPG Dark Souls 3 aus dem Hause From Software inzwischen erhältlich, doch als wäre das Spiel nicht so schon fordernd genug, suchen Spieler immer noch nach neuen, mitunter haarsträubenden Herausforderungen, die sie sich selbst auferlegen können. Im Zuge unseres Tests "Dark Souls 3: Der Tod lauert in der Asche einer Welt" haben wir schon in einem "normalen" Durchgang ordentlich Nervenleistung eingebüßt.

Dem Twitch-Streamer Squillakilla ist nun laut der englischsprachigen Webseite Game Rant gelungen, was niemand vor ihm schaffte: in knapp fünf Stunden besiegte er alle Bosse in Dark Souls 3, inklusive der inzwischen eingeführten und mitunter unberechenbaren DLC-Widersacher.

Die Regeln: Fallschaden ist erlaubt – und im Grunde auch unvermeidlich. Tatsächlich legen es Spieler wie Squillakilla sogar darauf an, Gesundheit durch Stürze zu verlieren, weil sie dann gewisse Ausrüstungsgegenstände im Spiel nutzen können, etwa den „Roten Tränensteinring“, der die Angriffsstärke um 50 Prozent erhöht, wenn die Gesundheit unter 20 Prozent fällt.

Doch abgesehen davon gilt: keine Treffer einstecken – nicht von kleinen Gegnern und auch nicht von Bossen. Wer Dark Souls 3 gespielt hat, der weiß, wie haarig es da in einigen Situationen werden kann.

Dark Souls 3 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Im März dieses Jahres war die letzte Erweiterung Dark Souls 3 - The Ringed City erschienen.

In unserer umfangreichen Bildergalerie erhaltet Ihr einen Eindruck von Dark Souls 3. Wie seine Vorgänger ist auch der letzte Teil der Souls-Reihe darauf ausgelegt, geduldigen Spielern mit einer unwirtlichen Welt voller fieser Gegner das Leben schwer zu machen.