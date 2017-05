Dieses Spiel habt ihr bestimmt übersehen: Yomawari - Night Alone

Fast alle lieben Horrorspiele. Doch wenige kennen Yomawari - Night Alone. Das liegt vielleicht auch daran, dass Yomawari nur für PC und PS Vita erschienen ist. Das ist aber wirklich kein Grund, es nicht zu spielen.

In dieser Reihe möchten wir euch Spiele zeigen, die im Trubel um die großen Triple-A-Spiele gerne mal untergehen. Von kleineren Indie-Spielen zu Produktionen der großen Publisher, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten. Wir wollen euch hier besondere Spiele empfehlen, die es nie auf eine Titelseite geschafft haben. Hoffentlich gefallen sie euch genauso wie uns.

Dass es in Yomawari trotz der niedlichen Aufmachung nicht süß und klebrig zugeht, erfahrt ihr schon während des Tutorials. Keine zehn Minuten sind um und das Spiel schlägt euch buchstäblich ins Gesicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Was dann folgt ist ein Survival-Horrorspiel mit viel Herz. Zwar kann Yomawari hier und da etwas frustrieren, doch das ändert nichts an der intensiven Atmosphäre, dem schönen Grafikstil und der ruhigen aber treffenden Klangkulisse.

Als kleines Mädchen lauft ihr im Dunkeln durch die Stadt und sucht eure Schwester und euren Hund. Das Problem: Die ganze Stadt ist voller merkwürdiger japanischer Geister und mythischer Wesen. Die sind herrlich schräg und "nicht-europäisch". Denen solltet ihr aus dem Weg gehen. So richtige Jump-Scares gibt es dabei weniger, viel mehr drückt die ständige Bedrohung und die Stimmung auf euch, so dass das Spiel fast eine melancholische Dimension bekommt. Gerade, da ihr in einer bestimmten Sache, die hier nicht verraten werden soll, einen Wissensvorsprung gegebüber der Spielfigur habt.

Übrigens: Ein zweiter Teil mit Namen Yomawari - Midnight Shadows ist auch schon angekündigt.

Es ist also momentan genau der richtige Zeitpunkt, Yomawari einen Chance zu geben. Denn der Nachfolger kommt dann auch für die PS4 - jedoch erst im Herbst 2017.