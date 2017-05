Kynseed: Neues Projekt der Fable-Entwickler gesichtet

Einige ehemalige Entwickler der inzwischen geschlossenen Lionhead Studios haben sich unter dem Namen PixelCount Studios zusammengeschlossen und arbeiten derzeit an Kynseed. Dabei handelt es sich um ein "Sandbox"-Rollenspiel in 2D, welches dem Indie-Hit Stardew Valley nicht ganz unähnlich zu sein scheint.

In Kynseed sollt ihr die Spielwelt erkunden, aber auch eine eigene Familie großziehen können. Dabei erinnert das 2D-Rollenspiel nicht nur grafisch an Stardew Valley, sondern auch einige Spielkonzepte scheinen recht ähnlich zu sein. So sollt ihr euer Land bewirtschaften können, um daraus euer Einkommen zu beziehen. Zusätzlich sprechen die ehemaligen Entwickler des Fantasie-Rollenspiels Fable davon, dass ihr auch Tavernen, Apotheken oder Schmieden führen könnt, während ihr euch auf wilde Abenteuer begebt.

Selbst Jahreszeiten soll es geben, die das Spielgeschehen auf verschiedene Weisen beeinflussen. Anders als bei Stardew Valley soll euer Charakter nämlich auch altern und schließlich sterben, womit ihr in die Haut eines eurer virtuellen Kinder schlüpfen könnt, um in die Fußstapfen des verstorbenen Elternteils zu treten.

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Entwicklung und kann via Kickstarter finanziert werden. Das Ziel der Entwickler liegt bei 30.000 Pfund (rund 35.700 Euro). Dabei erhaltet ihr schon bei einem Betrag von etwa acht Euro das Spiel in digitaler Form, sobald es den "Early Access"-Status erreicht. Für circa zwölf Euro soll euer Name sogar in den Credits erwähnt werden.

Mit derzeit noch 22 Tagen Laufzeit auf Kickstarter und bisherigen Einnahmen von 13.778 Pfund (rund 16.400 Euro) stehen die Chancen gut, dass die Entwickler ihr Ziel erreichen werden. Weitere zehn packende Indie-Spiele aus zehn unterschiedlichen Euro-Ländern findet ihr in der Bilderstrecke.