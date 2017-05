Das erscheint in der Kalenderwoche 20

Wieder steht eine neue Woche vor der Tür und wieder bedeutet dies, dass auch neue Spiele herauskommen und um eure Aufmerksamkeit buhlen. Viel Spaß mit den Veröffentlichungen der nächsten Woche.

Das erscheint am 16. Mai:

Mit Injustice 2 kommt der zweite Teil der DC-Comic-Prügelei heraus. Wieder schnappt ihr euch euren liebsten Superhelden und prügelt damit in klassischer Manier auf einen anderen Superhelden oder Superbösewicht ein.

Deck 13 wagte mit Lords of the Fallen seinen ersten Schritt in die Welt der Souls-Spiele. The Surge ist der nächste große Schritt, doch statt in einer Fantasie-Welt spielt The Surge in der Zukunft.

Das erscheint am 17. Mai:

Farpoint und der PlayStation VR Aim Controller

Farpoint soll Sonys neuer großer PSVR-Wurf sein. Mit Plastikknarre, um zielgenau zu ballern, sollt ihr komplett in dem Action-Spiel versinken können.

Das erscheint am 19. Mai:

Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia

Fire Emblem Echoes - Shadows of Valentia ist im Grunde ein Remake des ursprünglichen zweiten Teils der "Fire Emblem"-Reihe. Wer den also verpasst hat, bekommt eine neue Chance.

Diese Woche sind wieder mehr große Veröffentlichungen dabei. Doch mal eine ehrliche Frage: Wer von euch spielt auch immer noch Breath of the Wild, Horizon oder Nioh?