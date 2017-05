GTA 5: Fans stellen Terminator 2 nach

(Quelle: Youtube, KRAMER'S MEDIA)

Der erfolgreiche Action-Film Terminator 2 - Tag der Abrechnung erschien im Jahre 1991 und begeisterte Fans auf der ganzen Welt. Ein russisches Fan-Team hat sich nun daran gemacht, den Film im "Open World"-Spiel Grand Theft Auto 5 nachzustellen. Mit einer Laufzeit von ungefähr einer Stunde erhaltet ihr hier eine verkürzte Variante des normalerweise zweieinhalbstündigen Action-Krachers.

(Quelle: Youtube, KRAMER'S MEDIA)

Leider haben die Macher das Video ausschließlich in russischer Vertonung veröffentlicht. Wie das Team bekanntgegeben hat, wird es aller Voraussicht nach keine englische Variante geben, jedoch wird möglicherweise für entsprechende Untertitel gesorgt. Wenn ihr von derartigen Projekten nicht genug bekommen könnt, dürfte euch auch die erste Folge von Knight Rider interessieren, die in GTA 5 nachgestellt wurde. Ob in Zukunft mit weiteren Projekten dieser Art von KRAMER'S MEDIA zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt.