Die Sims 4: Hautkrankheit wird zum Schönheitstrend

Die Simulation Die Sims 4 soll das echte Leben repräsentieren und somit ist es kein Wunder, dass Spieler versuchen, einerseits sexuelle Aktivitäten ausführlicher zu gestalten und andererseits aktuelle Mode- und Schönheitstrends im Spiel nachzubauen. Momentan ganz hoch im Kurs: Die Hautkrankheit Vitiligo.

Dabei handelt es sich um eine Hauterkrankung, die sich durch auffällig weiße Flecken bemerkbar macht. Normalerweise ist es in Die Sims 4 nicht möglich, eine solche Krankheit nachzubilden, aber dazu helfen zahlreiche Modifikationen (wie auf der Seite The Sims Resource zu sehen ist) aus, wie zum Beispiel das folgende Video belegt.

(Quelle: Youtube, VixenSimmer)

Im Mittelpunkt der beliebtesten Vitiligo-Modifikation steht das Model Winnie Harlow, die in der Vergangenheit an der Casting-Show "Americas Next Top-Model" teilgenommen und mit der Hautkrankheit für Aufsehen gesorgt hat. Seit dem gilt die Krankheit bei einigen Fans als eine Art Schönheitsideal, welches offenbar von nicht wenigen "Die Sims 4"-Spielern in das Spiel übertragen wird.

Jedoch werden Vitiligo-Mods nicht ausschließlich von Harlow-Fans genutzt. Spieler, die selbst an der seltenen Krankheit leiden, sind ebenso daran interessiert, einen Charakter in Die Sims 4 zu erstellen, der ihnen ähnlich sieht. Auf der anderen Seite gibt es wiederum Spieler, die einfach nur möglichst die Diversität der Welt abbilden möchten.

Die Youtuberin Xmiramira warnt jedoch in einen Statement gegenüber dem Magazin Kotaku davor, Vitiligo nur als Trend zu sehen. Schlussendlich handelt es sich hierbei immer noch um eine Krankheit, über die sich ab und an Menschen sogar lustig machen.

Von offizieller Seite aus unterstützt Electronic Arts die Hautkrankheit nicht in Die Sims 4. Ob sich das möglicherweise mit kommenden Erweiterungen ändert, bleibt aktuell abzuwarten.