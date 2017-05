World of Warcraft: Blizzard hat Spaß mit den Fans

Wer sich jemals in World of Warcraft mit einer Gilde an den Schlachtzugsinstanzen des Online-Rollenspiels versucht hat, der weiß, dass nicht jeder Teilnehmer das Wort "Pünktlichkeit" kennt. Mit der Erweiterung World of Warcraft - Legion ist das mitunter nicht mehr ganz so ein großes Problem, aber es kommt immer noch vor.

Manchmal ist aber gar nicht der Spieler an der Verspätung selbst schuld, sondern Entwickler Blizzard, so wie im Falle von Mike Zacharias. Aufgrund eines Serverfehlers konnte sich dieser nicht einloggen und kam viel zu spät zum verabredeten Treffpunkt. Der Blizzard-Kundenservice hilft jedoch via Twitter mit einer Entschuldigung aus:

@mikezachreviews @FishBradwell Please excuse Mike for his tardiness to the raid. It wasnt his fault, he doesnt deserve the 50 DKP minus^KAL 14. Mai 2017

"Ich brauche eine Entschuldigung für meinen Raid-Leader, weil ich zu spät gekommen bin."

"Bitte entschuldigen Sie Mikes Verspätung beim Raid. Es war nicht seine Schuld, er verdient die 50 DKP minus ^KAL nicht."

"World of Warcraft"-Veteranen dürften sich an die Abkürzung "DKP" noch gut erinnern. Dabei handelt es sich um die sogenannten "Dragon Kill Points", die in frühen Zeiten des Online-Rollenspiels genutzt wurden, um Spieler, die sich durch Pünktlichkeit und Teilnahme an Schlachtzugsinstanzen auszeichnen, zu belohnen. Wer über genügend DKP verfügt, konnte anschließend an der Verteilung der Beute teilnehmen und sich seltene Gegenstände sichern.

Der erwähnte Abzug von exakt 50 Punkten ist übrigens eine Anspielung auf ein mittlerweile fast zehn Jahre altes "World of Warcraft"-Video, welches die enormen Anstrengungen, einen Schlachtzug zu führen, sehr gut widerspiegelt (Inhaltswarnung: Es fallen einige sehr, sehr böse Worte ...):

(Quelle: Youtube, Alachas1985)

Dass der Blizzard-Kundendienst ab und an für seine Kunden ein offenes Ohr hat, ist übrigens keine Neuheit und spätestens seit der Bitte um ein kostenloses Exemplar von Overwatch bekannt.

In der aktuellen und insgesamt sechsten Erweiterung World of Warcraft - Legion spielen DKP-Einheiten keine Rolle mehr. Die Verteilung von seltener Beute ist heute einfacher denn je zu handhaben.