The Day After: Teaser zum Survival-Spiel veröffentlicht

Das Entwicklerstudio Coconut Games veröffentlichte einen Teaser-Trailer zu dem "Survival"-Abenteuer The Day After, bei dem ihr einmal mehr gegen infizierte Menschen in den Kampf zieht.

Der "Survival"-Trend unter den Videospielen scheint einfach nicht abzuflachen und auch Horden von Zombies streifen immer öfter über virutelle Landschaften. Ob die Ideen hinter The Day After ausreichen um die Spielerschaft überzeugen zu können, wird sich vermutlich erst zum Verkaufsstart zeigen. In der Zwischenzeit versorgt euch Coconut Games mit einem neuen Teaser.

Protagonist des Spiels ist Noah, der sich in der fiktiven Bergbaustadt Grayfox Hill in Nordamerika aufhält und auf seinen Reisen mit anderen Überlebenden interagieren kann. Eine Reihe unterschiedlicher Storylines sollen in der offenen Spielwelt für Abwechslung sorgen, während ihr versucht nicht eines der unzähligen Opfer zu werden, die von den Infizierten angegriffen wurden.

Dabei durchlaufen die Infizierten, die auch "Ausreißer" genannt werden, unterschiedliche Stadien des bakteriellen Befalls. Die Bakterien selbst sollen sich sogar an immergleiche Vorgehensweisen beim Angriff des Protagonisten anpassen können. Noah soll auch in der Lage sein verschiedene Ereignisse im Spiel zu beeinflussen, woraus im späteren Spielverlauf unterschiedliche Konsequenzen entstehen können.

Noch diesen Sommer soll The Day After auf der Vertriebsplattform Steam in die "Early Access"-Phase übergehen. Nicht ganz so lange müsst ihr hingegen auf das Horror-Spiel Perception warten, zu dem kürzlich ebenfalls ein neuer Trailer veröffentlicht wurde.

Auch in diesen Horror-Spielen, die voraussichtlich allesamt noch im Jahre 2017 erscheinen, wird es für euch ums nackte Überleben gehen. Da ist auch für Zombie-Liebhaber das ein oder andere Spiel dabei.