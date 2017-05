Arc Symphony: Der JRPG-Klassiker, den jeder liebt - oder etwa nicht?

Sagt euch der Name des PlayStation-Spiels Arc Symphony etwas? Nicht? Dann habt ihr wohl eines der unbekanntesten, aber besten Spiele der ersten Sony-Konsole verpasst. So zumindest der Eindruck, wenn ihr auf Twitter nach diesem Namen sucht. Vom Indie-Entwickler Bespoke Games heißt es zum Beispiel wie folgt:

Found this game again! One of our biggest inspirations as a team for Drop Dead Gorgeous! pic.twitter.com/GqPJwqAmGH

(*"Eine unserer größten Inspirationen als Team für Drop Dead Gorgeous!"*)

Die Verpackung weckt sofort nostalgische Gefühle, während das Titelbild an die ersten "Final Fantasy"-Abenteuer auf der PlayStation erinnert. Nur weiß offenbar im Internet keiner, was Arc Symphony denn nun für ein Spiel ist, trotzdessen, dass es hier und dort überschwänglich gelobt wird.

Der Grund für die fehlenden Informationen ist dabei ziemlich simpel: Arc Symphony existiert gar nicht. Zumindest nicht als PlayStation- und JRPG-Klassiker. Stattdessen handelt es sich um eine virale Marketingkampagne der beiden Entwickler Sophia Park und Penelope Evans, wie Nutzer des englischsprachigen Neogaf-Forums herausgefunden haben.

Arielle surprised me with this classic this morning? :) they go for like $200 ... pic.twitter.com/GXhveI3DeX