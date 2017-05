Das solltet ihr dieses Wochenende spielen: Wüste und Karren

Euch ist es draußen noch nicht heiß genug? Wie wäre es dann mit ein bisschen mehr Sonne, Hitze, Sand - ein paar Fata Morganas und schießwütigen, prügelnden Wilden? Ja, es geht in die apokalyptische Wüste.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Auch wenn Mad Max im spieletipps-Test "Kein Magnum Opus" von Kritik nicht ungeschoren davon kommt - richtig mies ist das Spiel auf keinen Fall. Und gerade für Fans der Filme kann das Spiel ein paar spaßige Stunden bedeuten.

Denn als Max rennt ihr durch eben jene verlotterte Welt, die durch die üblichen Dummheiten der Menschen in eine Wüstenei verwandelt wurde, wie ihr sie aus den Filmen kennt. Natürlich - ebenso wie in den Filmen - wird diese Einöde voller Sand und Schrott, wie nicht anders zu erwarten, von Menschen marginal besiedelt, die nicht intelligenter als ihre kriegslüsternen Vorfahren sind und keinen besseren Zeitverteib kennen als sich gegenseitig weiter sinnlos zu dezimieren. Endzeit halt.

Was die Rahmenhandlung und auch einige Charaktere an Stimmung aufbauen, wird zwar leicht von einigen Schnitzern in der Spielmechanik getrübt, doch eine bessere Möglichkeit als verrückter Max durch eine kaputte und sandige Welt zu ziehen, gibt es momentan nicht. Vor allem dann nicht, wenn Mad Max momentan auf Amazon für läppische 13 Euro zu haben ist.

Wer Bock hat, kann sich ja mal ein Wochenende alle "Mad Max"-Filme anschauen und direkt danach Mad Max zocken. Wie ihr euch dann fühlt, würden wir gerne erfahren. Schreibt es einfach in die Kommentare.