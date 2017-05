Pokémon: Kostspielige Luxusuhr macht es schwierig, die Uhrzeit abzulesen

Quelle: RJ-Romain Jerome

Pokémon-Fans mit dem nötigen Kleingeld haben die Möglichkeit, sich teure Luxusuhren im Taschenmonster-Design zu kaufen. Die jüngste Kreation des Herstellers RJ-Romain Jerome kommt aber ungeachtet der sicherlich hochwertigen Verarbeitung mit einem äußerst vollgestopften Design daher und sieht nicht gerade besonders luxuriös aus.

Der Hersteller von Luxusuhren RJ-Romain Jerome ist dafür bekannt, auch Ikonen der Popkultur in elaborierte Uhrwerke zu bannen, darunter Pac-Man, Space Invaders und Super Mario Bros.. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen allerdings einer wahren Herzensangelegenheit vieler Menschen angenommen, nämlich Pokémon – und das Ergebnis ist sicherlich nicht ganz unstrittig, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet.

Wie ihr seht, haben die Designer nämlich offenbar versucht, so viele der beliebten Taschenmonster wie möglich auf das Ziffernblatt der 258.000 US-Dollar teuren Luxusuhr (hier geht es zur Herstellerseite) zu quetschen (in Euro sind das übrigens über 230.000 Schleifen). Und während die allgemeine Verarbeitung mit Lasergravuren und einem Tourbillon in Blitzform wohl zweifelsohne von hoher Qualität ist, könnte sich der eigentliche Sinn und Zweck einer Uhr – nämlich das Ablesen der Zeit – bei dem wirren Design mehr als schwierig gestalten.

Dabei hat der Hersteller erst im vergangenen Jahr eine Uhr ebenfalls im Pokémon-Design abgeliefert, die da durchaus schicker weil weniger überladen daherkommt. Die Pikachu-Uhr kostet aber immer noch gesalzene 20.000 US-Dollar. Dafür ist auf dem Gerät immerhin so etwas wie eine Uhrzeit zu erkennen.

Das jüngste Pokémon-Abenteuer kam in Form der Editionen Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond Ende des vergangenen Jahres für Nintendos 3DS auf den Markt. Welche Spiele der populären Reihe es auch auf Heimkonsolen geschafft haben, entnehmt ihr unserem Blickpunkt.

