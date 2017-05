Dieses Spiel habt ihr bestimmt übersehen: The Sexy Brutale

Es gibt Spiele, die erklären sich von alleine. Sie sind eindeutig einem Genre zuzuordnen und lassen die Spieler schon vorher ziemlich genau wissen, was sie zu erwarten haben. Und dann gibt es The Sexy Brutale.

In dieser Reihe möchten wir euch Spiele zeigen, die im Trubel um die großen Triple-A-Spiele gerne mal untergehen. Von kleineren Indie-Spielen zu Produktionen der großen Publisher, die einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient hätten. Wir wollen euch hier besondere Spiele empfehlen, die es nie auf eine Titelseite geschafft haben. Hoffentlich gefallen sie euch genauso wie uns.

Was also müsst ihr tun in diesem Spiel? Nun, eigentlich geht es nur darum, Morde zu verhindern. Das klingt vielleicht erstmal ziemlich trivial. Doch dem ist nicht so. Um im Spiel voranzukommen, müsst ihr genau beobachten und schlussfolgern. Ihr könnt durch Schlüssellöcher spähen, Sicherheitskameras benutzen oder lauschen. Der Clou an der Sache ist allerdings, dass ihr immer wieder die Zeit zurückdrehen könnt. Ihr beobachtet also einen Mord und müsst dann im zweiten Anlauf herausfinden, wie ihr ihn verhindern könnt.

The Sexy Brutale hat dabei einen genialen Grafikstil, eine herrlich verrückte Sound-Kulisse und bietet eine Story, die eben vor allem eines ist: WTF. Wie genial das Spiel wirklich ist, können wir hier nur anreißen. Solltet ihr Interesse haben, könnt ihr The Sexy Brutale digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One erstehen.

Auch wenn das Video in Englisch ist, der Youtuber und Kritiker Jim Sterling zeigt hier wunderbar, warum ihr The Sexy Brutale nicht verpassen dürft. Wenn ihr also uns nicht glaubt, schaut euch doch dieses Video an und lasst euch von dem irren Spiel infizieren.