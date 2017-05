Sonic Forces: Fans feiern Charaktervielfalt

Es hat tatsächlich nahezu 25 Jahre gebraucht, bis ihr endlich in Sonic Forces mit Charakteren aus eigener Kreation über den Bildschirm flitzen könnt. Die Fans der Sega-Reihe feiern das gebührend und erinnern dabei an eine bereits bestehende Eigenkreation eines Charakters.

Dass Fans eigene Sonic-Charaktere kreieren ist nicht neu. Das Netz ist voll mit Ideen für neue Flitze-Igel. Doch ganz besonders gefeiert wurde "Coldsteel". Er ist der Anti-Sonic, der Wario oder Waluigi der Sega-Spielreihe.

Und obwohl der böse Igel niemals einen Auftritt in den Spielen hatte, gab es sogar schon eigens animierte Trailer mit ihm:

Nun, da Sonic Forces den Weg frei macht, um eigene Charaktere zu kreieren, dürften wohl alsbald viele Coldsteels im Spiel vorzufinden sein.

@sonic_hedgehog COLDSTEEL IS NOW CANON

I HOPE YOU REALIZE WHAT YOUVE DONE