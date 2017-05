Wenn ihr gerne Waffen in einem Spiel benutzt, sollten sie im Laufe der jeweiligen Spielzeit natürlich immer besser werden. Dadurch fühlt ihr euch nach und nach immer mächtiger und selbst große Feinde können in der Regel mit dem passenden Arsenal nach Strich und Faden auseinandergenommen werden. Doch manchmal übertreiben die Entwickler auch ein wenig und sorgen für übelst extreme Waffen, von denen ihr euch einige in der vorhandenen Bilderstrecke näher anschauen könnt.

Erzählt uns doch einmal, welche Waffen euch am besten gefallen haben und welche euch möglicherweise gefehlt haben! Schließlich handelt es sich hier nur um eine kleine Auswahl an zerstörerischen Wummen.