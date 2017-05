Noch mehr überstrapazierte Dinge in JRPGs: Eine Fortsetzung

Jeder kennt sie, viele rollen beim Gedanken daran mit den Augen, sie sind vom Aussterben bedroht und würden uns irgendwie fehlen: Weitere überstrapazierte Dinge in JRPGs.

Na, habt ihr euch die Augen an dem grässlichsten Aufmacherbild verbrannt, das uns einfallen konnte? Dann seid ihr ja jetzt in der richtigen Stimmung!

Vor einiger Zeit haben wir euch mit einem Augenzwinkern zehn überstrapazierte Dinge in JRPGs nähergebracht. Schon damals haben wir deutlich darauf hingewiesen, dass wir auf keinen Fall ein "Gebashe" japanischer Rollenspielkost veranstalten wollen. Dafür lieben wir den Kram dann doch viel zu sehr. Viele von euch haben das auch so gesehen und haben das eine oder andere Szenario sofort wiedererkannt. Wie es sich eben für echte Fans gehört! Denn: Echte Fans sind nicht diejenigen, die das Objekt ihrer Begierde wider jeglicher Vernunft verteidigen, sondern die auch mal über ihr Lieblings-Hobby und auch sich selbst lachen können. Alles andere sind Fanboys, und die können mitunter zum Problem werden.

Jetzt ist es aber so, dass gerade japanische Spiele eine Rennaisance erleben und zu einem großen Teil völlig neue Wege gehen. Allein in diesem Jahr stehen schon solche Meisterwerke wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Persona 5 oder Nier - Automata in den Läden. Japan scheint aus seinem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf aufgewacht zu sein und lässt nun die kreativen Muskeln spielen. Heißt das gleichzeitig, dass das Ende der "überstrapazierten Dinge in JRPGs" gekommen ist? Nun, wir werden sehen.

Für den Fall, dass sie einer aussterbenden Art angehören, betrachtet diese kleine Auflistung als einen Versuch, sie der Nachwelt zu erhalten. Denn auch wenn sie manchmal nervötend sind, so gehören sie doch irgendwie dazu ... und würden uns entsprechenderweise fehlen. Paradox? Ja. Aber das ist Liebe ja so oft.

Sprich du für mich, ich kann das nicht

Die Zahl der stummen Helden in japanischen Rollenspielen ist nicht gering. Klar, es gibt sie auch in westlichen Spielen, und es gibt auch zahlreiche Quasselstrippen, die die Heldenrolle einnehmen. Gerne und oft steuert ihr aber einen jungen Helden (meist männlich), der einfach nicht die Zähne auseinanderkriegt.

"Hyaah! Hat! Hurryah!" - Der Klassiker! Viel mehr hat Link noch nicht gesagt.

Alles nicht so schlimm, wenn seine Umwelt nicht ständig bemüht wäre, ihm Worte in den Mund zu legen und er dadurch ein bisschen, sagen wir mal: weich in der Birne wirkt. Szenen wie diese wirken dann schon mal etwas befremdlich (Und ja, wir stellen das in voller Absicht total überspitzt dar!):

"Stachelhaariger Teenager mit übergroßem mystischen Schwert! Wo willst du denn hin?"

"..."

"Heute ist dein 16. Geburtstag. Hast du das etwa vergessen?"

(kratzt sich am Kopf)

"Du musst jetzt zur großen Zeremonie, von der du seit deinem ersten Schultag immer und immer wieder gehört hast, die du schon zehn Mal gesehen hast und von der du jetzt nicht mehr weißt, wo sie stattfindet."

"..."

"Sie findet vor dem Palast des Diamanten-Königs statt. Du weißt schon, der König, der drei Häuser weiter (oder im nächsten Bildschirm) wohnt und der in all deinen 16 Jahren ein omnipräsentes Thema in deinem Leben war."

(tanzt)

"Siehst du? Jetzt aber los! Sonst verpasst du noch die Feier! Ach ja, sprich (JA, WIE DENN???) vorher noch mit deinem Ziehonkel, der dich damals als Waisenjunge im Wald gefunden hat. Der hat nämlich noch einen wichtigen Auftrag für dich. (vermutlich: Bring einen Korb mit Essen von A nach B. Warum aber ausgerechnet jetzt?) Er wird dir ganz genau erklären, was ein Apfel ist ..."

Und so weiter ...

Wozu waren nochmal Sprachausgabe oder Textboxen gut?

Ich hab's zwar drei Mal erwähnt, aber ...

Ni No Kuni: Ein wunderschönes Spiel, in dem euch jede Information mindestens dreimal vorgekaut wird.

O.K., uns ist klar, dass Japanisch eine Sprache ist, die einen gewissen Kontext braucht, um einen Inhalt vollständig zu transportieren. Das führt gerne mal dazu, dass bestimmte Textpassagen ständig wiederholt werden. Wer schon mal an der Lokalisierung eines Spiels gearbeitet hat, weiß, dass mitunter die Anzahl von Textboxen fixiert ist und entsprechend auch in der Übersetzung gefüllt werden müssen. Oder noch härter: Mit dem Text ist eine Animation verbunden. Das mag auf Japanisch gut und schön sein, gestaltet sich aber in so mancher Übersetzung wie folgt:

"Meine Eltern ..."

"Deine Eltern?"

"Ja, meine Eltern."

"Was ist mit deinen Eltern?"

"Sie sind tot."

"Deine Eltern ..."

"Ja, sie starben."

"Keiko ..."

"Sie starben am Tod."

"Keiko ... Deine Eltern starben am Tod?"

"Ja, sie sind tot."

"Keiko ..."

Spätestens nach der dritten Textbox möchte der geneigte Spieler saftige Ohrfeigen an die virtuellen Charaktere verteilen. Der arme Übersetzer vermutlich auch.

Oh, die Vielfalt!

Gerne verwendetes Totschlagargument rettungslos verlorener Fanboys und -girls: "Ihr habt ja keine Ahnung, desu! Japanische Figuren sind ja so viel fantasievoller und abwechslungsreicher desu! Bleibt halt bei euren muskelbepackten Söldnertypen desu!" Nun ja, so ganz unrecht haben sie nicht, wenn ihr euch mal den typischen männlichen Protagonisten aus westlichen Spielen anschaut. Aber, liebe fanatische Japan-Liebhaber, fasst euch ruhig mal an die eigene Nase.

Denn zwei Obsessionen stechen in japanischem Design immer wieder hervor: Tentakeln (und auf die wollen wir hier wirklich nicht näher eingehen!!!) und Stachelfrisuren. Besonders ein Publisher erweist sich hier als Haupttäter ( hust Square Enix hust). Nun denn, Bilder sprechen mehr als 1.000 Worte:

Hätte ich das nur einen Bosskampf früher gehabt ...

Da ist er, der Schleimpropfen mit den ständig nachwachsenden Tentakeln (Verdammt! Jetzt haben wir sie doch erwähnt!). Sitzt da in seiner Höhle und vergiftet die Wasserversorgung des Dorfes. Na gut, du Möchtegern-Boss, schnall dich schon mal an, denn wir kämpfen für die Liebe, die Freundschaft und den Frieden! Die Göttin des ... Blah, blah, blah. Können wir jetzt endlich mal draufklopfen?

Schon mal versucht, in Persona 3 den Zauber Marin Karin sinnvoll anzuwenden? Viel Glück!

Ein wilder Kampf entbrennt. Die Taktiker unter euch gehen natürlich bedachtsam und klug vor und finden erstmal per Einsichts-Zauber raus, wo denn die Schwäche von dem Batzen liegt. Ah, er ist empfindlich gegen Verwirrung! Haha! Dann holen wir doch gleich mal den Verwirrungs-Zauber raus, der ... nicht vorhanden ist? Mist! Habt ihr den wirklich irgendwo übersehen? Wir können euch beruhigen: Habt ihr nicht. Denn höchstwahrscheinlich lässt besagter Blobb genau diesen einen blöden Zauber fallen, mit dem ihr ihm so richtig einheizen hättet können!

Hab ihr den ekligen Schleim doch irgendwie niedergerungen, freut euch besser nicht zu früh. Vermutlich habt ihr gerade den einzigen Gegner im gesamten Spiel geplättet, der über genau diese Schwäche verfügt. Im Gegenzug trefft ihr aber in weiterer Folge noch auf zahlreiche weitere Gegner, die den Verwirrungszauber mit einer Trefferquote von 99,9 Prozent gegen euch einsetzen. Versucht ihr das hingegen, gehen gerne mal neun von zehn Versuchen gekonnt in die Hose. Ergo: Ihr habt alle Mühen auf euch genommen, in einer elendslangen Sidequest diesen seltenen Zauber zu bekommen, der im Endeffekt schlicht und ergreifend grandios nutzlos ist. Danke, auch.