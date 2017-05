Für diese Spiele sollten sich PC-Besitzer eine Konsole kaufen

Einen richtig guten Spiele-PC zu haben ist schon was Feines. In bester Grafik-Qualität zocken, Spiele mit Mods noch besser machen und, natürlich, auf das Konsolen-Volk herabblicken können. Doch halt! Es gibt einige Spiele, die werdet ihr nie auf eurem tollen PC zocken können. Diese Spiele sind exklusiv auf einer oder mehreren Konsolen erschienen. Diese Spiele sind außerdem auch noch richtig gut. Vielleicht solltet ihr euer Weihnachtsgeld also zusammenkratzen und euch doch eine Konsole kaufen. Wichtige Gründe dafür liefern wir euch hier:

Seid ihr denn zufrieden mit euren PCs? Oder schielt ihr doch ab und zu neidisch auf die Konsolen? Oder seid ihr sogar unter den Glücklichen, die einfach beides genießen können? Schreibt es uns doch in die Kommentare.