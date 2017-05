Ohne Augen geboren: Blinder Mann spielt seit über 20 Jahren Videospiele

(Quelle: Youtube, dansg08)

Auf den ersten Blick klingt die Videospielgeschichte von Toby Ott ziemlich gewöhnlich. Mit fünf Jahren hat er sich schon in Arcade-Hallen an Prügelspielen versucht, später folgen Shooter wie Doom und Rollenspiele der Marke Final Fantasy. Ott wurde allerdings mit bilateraler Anophthalmie geboren, worunter Mediziner das angeborene Fehlen der Augenanlage verstehen. Der 27-Jährige ist somit vollkommen blind. Vom Medium Videospiele hält ihn das jedoch nicht ab, wie die Dokumentation "Gaming Through New Eyes" zeigt.

Prügelspiele, so Ott, sind sein Lieblingsgenre, da Vertreter wie Injustice 2 sehr viel Wert auf Soundeffekte legen und diese ihm als Orientierung dienen. Selbst im Mehrspieler-Modus besiegt er regelmäßig andere Spieler und verlässt sich ähnlich wie Gokhan Gündogan in Mortal Kombat X vollkommen auf den Klang.

Neben den Prügelspielen liebt Ott außerdem Rollenspiele wie Final Fantasy X oder Final Fantasy 13, in die er mehrere hundert Stunden investiert hat. Diese sind für ihn zwar etwas schwieriger zu spielen, aber dank der Hilfe eines Freundes hat er sich über Wochen die Menüstrukturen eingeprägt, um auch schwere Bosse schlussendlich besiegen zu können.

Obwohl Ott die rein visuellen Komponenten eines Videospiels nicht wahrnehmen kann, ist er dennoch vom Medium begeistert. Neben Musik und der Geschichte reizt ihn vor allem die Herausforderung, trotz seiner Blindheit bestimmte Spiele oder Bosse zu bezwingen. Die Bedienung von Menüs ist für ihn nur ein weiteres Puzzle, welches er lösen muss, um voranzukommen.

Die preisgekrönte Dokumentation "Gaming Through New Eyes" gibt zudem einen Einblick in Otts Leben, in welchem er sich nicht von seiner Blindheit aufhalten lässt.

