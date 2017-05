Super Smash Bros: Turnier gewinnen oder Flug bekommen?

Es gibt Momente im Leben, da müssen Entscheidungen getroffen werden: Automarke X oder Y? Mario oder Sonic? Das aktuelle "Super Smash Bros."-Turnier gewinnen oder den Flug rechtzeitig bekommen?

Elliot Bastien “Ally” Carroza-Oyarce musste sich die letzte Frage während des "Greninja Saga"-Turniers stellen. Seinen Flug hat er sich nämlich für 23.45 Uhr Ortszeit reserviert. Das Turnier sollte um 21 Uhr enden. Eigentlich also genug Zeit, um sowohl Turnier und Flug unter einen Hut zu packen. Doch das Schicksal war nicht ganz auf der Seite von Ally.

I believe in Champ's ability to finish a tournament before 9 pm so much that I booked my flight at 11 45 PM on sat Quick DIP back home