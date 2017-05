Vier faszinierende Geheimtipps aus Fernost

Es muss nicht immer AAA sein und auch nicht immer wildes Geballer. Spieletipps nimmt vier japanische Geheimtipps abseits der großen Marken unter die Lupe.

Wer sich mit offenen Augen in großen Spieleläden oder Downloadportalen umsieht, entdeckt immer wieder Titel, die einem so gar nichts sagen. Oft genug auch noch mit langen, komplizierten und kryptischen Namen. Oder klingelt es bei Titeln wie "Utawarerumono", "Hakuoki - Kyoto Winds" oder "Kamiko" bei irgendjemandem? Tatsächlich kommen Monat für Monat Titel auf den Markt, die bei den meisten Spielern unterm Radar fliegen.

Das mag am Genre liegen, das mag auch mit der Plattform zu tun haben. Gerade die PlayStation Vita, vom Großteil der Spielerschaft längst offiziell für tot erklärt, wird nach wie vor mit interessanten Titeln versorgt, die auch meist auf zufriedene Käufer treffen. Und tatsächlich sind zwei unserer vier vorgestellten Titel exklusiv für die Vita erschienen, während ein dritter auch auf PS4 erhältlich ist. Den vierten gibt es exklusiv und brandneu für Nintendos Switch. Aber genug der salbungsvolle Worte - ihr interessiert euch ja vor allem für die Spiele!

Utawarerumono - Mask of Deception (PS4, Vita, ca. 45 Euro)

Kuon rettet euch zu Beginn der Geschichte vor einem grausen Glibbermonster.

Worum geht's? Der Preis für den zungenbrecherischsten Titel geht ohne lange Diskussion an Utawarerumono: Mask of Deception. Hinter dem langen Namen verbirgt sich eine Mischung aus Visual Novel und rundenbasierter Strategie - und auch eine nicht ganz jugendfreie Vergangenheit! Ein Vorgänger erschien vor vielen, vielen Jahren auf dem PC und bot neben viel Handlung und einigen Kämpfen auch so manch explizite Sexszene! Die wurden für die folgenden Konsolenports entfernt, und auch die aktuelle Episode kommt nun ohne gezeichneten Schweinskram daher.

Stattdessen gibt es viel zu lesen: Als Visual Novel erzählt Utawarerumono den Großteil seiner Geschichte in Standbildern und Textkästen mit englischer Schrift und japanische Sprache. Ihr erwacht in einem Nomadenzelt in einem kalten, euch völlig unbekannten Land, eine junge Frau mit seltsamen Ohren, die sich als Kuon vorstellt, erklärt, euch auf ihren Reisen aufgelesen zu haben. Ihr erinnert euch derweil an gar nichts und tragt zudem noch einen arg luftigen Krankenhauskittel. Doch nachdem euch Kuon vor einem grausen Glibbermonster rettet, fasst ihr vertrauen zu der jungen Dame und begleitet sie auf ihrer Reise.

Neben der Handlung gibt es noch gelegentliche Strategiekämpfe. Ihr seht die Umgebung aus der isometrischen Perspektive und zieht eure Figuren rundenbasiert. Wer einmal Disgaea oder Tactics Ogre gespielt hat, der weiß direkt bescheid. Erwartet aber nicht den Tiefgang dieser Titel, Kämpfe sind bei Utawarerumono nicht der alleinige Fokus des Spiels. Notorische Text-Wegdrücker sind hier ebenso fehl am Platz wie Spieler bzw. Leser, die der englischen Sprache nur beschränkt mächtig sind. Aber wer sich auf Utawarerumono einlässt, der bekommt eine stimmungsvoll erzählte Fantasygeschichte mit viel Drama und natürlich auch ein wenig Gefühl geboten.

Interessiert? Hier findet ihr Utawarerumono - Mask of Deception bei Amazon.

Operation Babel - New Tokyo Legacy (Vita, ca. 40 Euro)

In Operation Babel werden Dungeons erforscht.

Worum geht's? Wer liebt sie nicht, die ausgiebigen Exkursionen in dunkle, mit Monstern verseuchte Dungeons? Und da Atlus die westlichen Freunde anspruchsvoller Labyrinth-Unterhaltung immer noch auf die Ankündigung des fünften Teils von Etrian Odyssey warten lässt, kommt Operation Babel - New Tokyo Legacy, das jüngste Abenteuer aus dem Hause Experience Inc., gerade recht. Dieses japanische Studio hat sich in den letzten Jahren komplett der Vita verschrieben und feine Rollenspiele wie Demon Gaze, Stranger of Sword City und Operation Abyss - New Tokyo Legacy veröffentlicht. Und letzteres ist der Vorgänger des frisch erschienenen Operation Babel.

Im modernen Tokyo ereignen sich wieder einmal mysteriöse Dinge: Schreckliche Kreaturen greifen an und immer wieder erscheinen auf einmal Tore zu Labyrinthen. Direkt zu Spielbeginn werdet ihr für eine Gruppe rekrutiert, die den seltsamen Ereignissen auf die Spur kommen möchte und ehe ihr euch verseht, befindet ihr euch mit einer schlagkräftigen Truppe im ersten Labyrinth. Das durchquert ihr Schritt für Schritt, eine automatisch mitgezeichnete Karte hält eure Fortschritte fest. Gegner bekämpft ihr rundenbasiert, dabei freut ihr euch über die Turbofunktion, mit der ihr gewöhnliches Kanonenfutter innerhalb von Sekunden abspeist. Werdet dabei aber nicht zu übermütig!

Den Spielen von Experience Inc. ist stets die Kompetenz und die Erfahrung der Entwickler in Sachen Dungeoncrawling anzumerken. Die Dungeons sind intelligent aufgebaut, die Gegner spannend gestaltet und der Schwierigkeitsgrad sauber austariert. Auch wenn Atlus' Etrian-Serie im direkten Vergleich immer noch spaßiger und etwas intelligenter daherkommt, ist Operation Babel für Rollenspieler mit stabilen Englischkenntnissen eine Empfehlung wert. Gerade dann, wenn ihr schon den ersten Teil mochtet, macht ihr hier nichts verkehrt.

Interessiert? Hier findet ihr Operation Babel - New Tokyo Legacy bei Amazon.