Diese 10 Spiele haben ihre Schöpfer ruiniert

In der Spieleentwicklung fließt oft jede Menge Geld. Darin unterscheidet sich die Spieleindustrie nicht von der Filmindustrie. Und noch eine Gemeinsamkeit: Ein Flop bedeutet meist das Ende des Studios. Hier sind zehn Beispiele:

Es gibt sie also, diese Spiele, die ihren Schöpfer in den Ruin getrieben haben. Nun gut, nicht die Spiele sind an der Misere Schuld, sondern die Menschen, die an ihrer Entwicklung beteiligt waren. Schlechtes Management, Fehlentscheidungen in der Gestaltung, zu gewagte Experimentierfreudigkeit ... Die Liste ist lang.