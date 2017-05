10 inspirierende Zitate aus Videospielen

"Videospiele machen Geräusche und bunte Bilder, während man auf Knöpfe drückt. Außerdem machen sie aggressiv und verblöden die Leute. Reine Zeitverschwendung, wenn ihr mich fragt. Ich mach jetzt lieber ein Selfie von mir und meinem Essen", sagen Leute, die herzlich dazu eingeladen sind, ihren Tellerrand zu überblicken und in einer Gegenwart anzukommen, in der Videospiele als Kunstform anerkannt werden.

Dabei geht es nicht nur um die Kunst, Zahlen und Codes so aneinanderzureihen, dass aus ihnen ein interaktives Universum entsteht. Auch traditionelle Kunstformen verschmelzen miteinander zu einem neuen Werk. Grafik - dafür stehen Künstler zur Verfügung, die Bilder in drei Dimensionen zu neuem Leben erwecken. Musik - Komponisten und Musiker zeigen, welche Emotionen sie mit ihre Klängen transportieren können. Autoren - Sie erzählen eine Geschichte, mal besser, mal schlechter. Und manchmal fließt in ihre Zeilen auch ein Gedanke ein, der eine Lebensweisheit beinhaltet. Vielleicht auch nur eine Motivation zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Person.

Und um diese Weisheiten geht es hier. Wir haben in unseren Erinnerungen geforscht und dabei Aussagen aus Spielen zu Tage gefördert, die mehr Weisheit beinhalten als die gesammelten Staffeln von Fernsehserien, die in Berlin oder Köln spielen. Wir wollen nicht sagen, dass jedes Spiel sich mit einem literarischen Meisterwerk messen kann. Auf keinen Fall! Aber dennoch sind es Momente wie diese, die uns innehalten lassen und zum Denken anregen. Und für so manchen hat sich dadurch eine verfahrene Situation leichter meistern lassen.

Zugegeben: Das letzte Zitat ist nicht aus einem Spiel, aber von jemandem, der Spiele erfindet. Und es lässt sich wunderbar auf so viele Lebenssituationen ummünzen.

Hattet ihr schon mal das Erlebnis, in einer schwierigen Situation die nötige Inspiration durch ein Spiel zu finden? Oder habt ihr noch mehr solcher Zitate auf Lager? Teilt sie mit den anderen Lesern und uns in den Kommentaren unter diesem Beitrag. Und nicht vergessen: Das endgültige Zitat aus einem Spiel ist immer noch: "Game Over". Und bevor das passiert, lasst uns alle versuchen, in die Highscore-Liste zu kommen.